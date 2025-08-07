ПОЛИТИКА
2 мин читање
Нетанјаху вели дека Израел има намера да ја окупира Газа, но нема да ја анектира
Премиерот тврди дека целта не е трајно управување со енклавата, туку отстранување на Хамас и овозможување на поинаква локална администрација, поддржана од регионалните арапски партнери
Нетанјаху вели дека Израел има намера да ја окупира Газа, но нема да ја анектира
Нетанјаху вели дека Израел има намера да ја окупира Газа, но нема да ја анектира / Reuters
пред 12 часа

Израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху изјави дека Израел има намера да ја окупира Газа за да воспостави идна цивилна администрација без влијание на Хамас.

„Имаме намера да ја преземеме контролата врз Газа за да ја обезбедиме нашата безбедност, да го отстраниме Хамас оттаму, да му овозможиме на населението да биде слободно... и да го предадеме на цивилно управување кое не е Хамас и не е некој што се залага за уништување на Израел“, рече Нетанјаху.

Премиерот тврди дека целта не е трајно управување со енклавата, туку отстранување на Хамас и овозможување на поинаква локална администрација, поддржана од регионалните арапски партнери.

На прашањето дали Израел ќе ја окупира целата територија, како што правеше пред повлекувањето во 2005 година, Нетанјаху одговори: „Не сакаме да ја задржиме. Сакаме да воспоставиме безбедносен периметар“.

Препорачано

„Не сакаме да бидеме таму како управно тело. Сакаме да ја предадеме на арапските сили кои ќе ја управуваат правилно без да ни се закануваат и да им обезбедат на жителите на Газа добар живот“, додаде тој.

Израел се соочува со растечки осуди поради деструктивната војна во Газа, каде што од октомври 2023 година се убиени повеќе од 61.100 жртви. Воената кампања ја опустоши енклавата.

Минатиот ноември, Меѓународниот кривичен суд издаде налози за апсење на Нетанјаху и неговиот поранешен министер за одбрана Јоав Галант за воени злосторства и злосторства против човештвото во Газа.

Израел, исто така, се соочува со случај за геноцид пред Меѓународниот суд на правдата поради својата војна против Газа.

Повеќе
ЕУ: Подготвуваме противмерки за царините на Трамп, последиците ќе бидат страшни за милиони луѓе
Трамп прогласи економска независност и воведе реципрочни тарифи ширум светот
Трамп очекува наскоро Маск да се повлече од Белата куќа
Министерот Фидан ќе присуствува на состанокот на НАТО во Брисел
Бројот на загинати во земјотресите во Мјанмар надмина 3.000
Произраелските групи притискаат да се прекине мандатот на Франческа Албанезе во ОН
Протест во Сараево поради лошата економска ситуација и високите трошоци за живот
Сојузот на синдикати на С. Македонија на протест, бара зголемување на минималната плата на 500 евра
Кристин Лагард: Тарифите на Трамп ќе имаат негативни последици ширум светот
Сијарто најави дека Унгарија и Србија ќе градат нов нафтовод до 2028 година
Велика Британија воведе електронски дозволи за влез на европските државјани
Косово сака да потпише договор за стратегиска соработка со Велика Британија во областа на одбраната
Мицотакис: Грција има намера да потроши 25 милијарди евра за одбрана во наредните години
Вучевиќ: СНС утре ќе дојде на консултации кај Вучиќ со неколку имиња за мандатарот на новата влада
Кандидатот за врховен судија во кој Маск вложи милиони долари загуби на изборите во Висконсин
Погледнете во TRT Global. Споделете го своето мислење!
Contact us