Израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху изјави дека Израел има намера да ја окупира Газа за да воспостави идна цивилна администрација без влијание на Хамас.

„Имаме намера да ја преземеме контролата врз Газа за да ја обезбедиме нашата безбедност, да го отстраниме Хамас оттаму, да му овозможиме на населението да биде слободно... и да го предадеме на цивилно управување кое не е Хамас и не е некој што се залага за уништување на Израел“, рече Нетанјаху.

Премиерот тврди дека целта не е трајно управување со енклавата, туку отстранување на Хамас и овозможување на поинаква локална администрација, поддржана од регионалните арапски партнери.

На прашањето дали Израел ќе ја окупира целата територија, како што правеше пред повлекувањето во 2005 година, Нетанјаху одговори: „Не сакаме да ја задржиме. Сакаме да воспоставиме безбедносен периметар“.