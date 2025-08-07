Израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху изјави дека Израел има намера да ја окупира Газа за да воспостави идна цивилна администрација без влијание на Хамас.
„Имаме намера да ја преземеме контролата врз Газа за да ја обезбедиме нашата безбедност, да го отстраниме Хамас оттаму, да му овозможиме на населението да биде слободно... и да го предадеме на цивилно управување кое не е Хамас и не е некој што се залага за уништување на Израел“, рече Нетанјаху.
Премиерот тврди дека целта не е трајно управување со енклавата, туку отстранување на Хамас и овозможување на поинаква локална администрација, поддржана од регионалните арапски партнери.
На прашањето дали Израел ќе ја окупира целата територија, како што правеше пред повлекувањето во 2005 година, Нетанјаху одговори: „Не сакаме да ја задржиме. Сакаме да воспоставиме безбедносен периметар“.
„Не сакаме да бидеме таму како управно тело. Сакаме да ја предадеме на арапските сили кои ќе ја управуваат правилно без да ни се закануваат и да им обезбедат на жителите на Газа добар живот“, додаде тој.
Израел се соочува со растечки осуди поради деструктивната војна во Газа, каде што од октомври 2023 година се убиени повеќе од 61.100 жртви. Воената кампања ја опустоши енклавата.
Минатиот ноември, Меѓународниот кривичен суд издаде налози за апсење на Нетанјаху и неговиот поранешен министер за одбрана Јоав Галант за воени злосторства и злосторства против човештвото во Газа.
Израел, исто така, се соочува со случај за геноцид пред Меѓународниот суд на правдата поради својата војна против Газа.