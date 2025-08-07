ПОЛИТИКА
Либан ги одобри целите на предлогот од САД за зацврстување на примирјето со Израел
„Одобривме прекин на вооруженото присуство на целата либанска територија, вклучително и Хезболах, и распоредување на либанската армија во пограничните области“, изјави министерот за информации Моркос.
Либанскиот кабинет ги одобри целите наведени во предлогот на САД, насочен кон зацврстување на договорот за прекин на огнот со Израел, изјави министерот за информации Пол Моркос.

Зборувајќи на прес-конференција по седницата на кабинетот одржана во претседателската палата во Баабда, источно од Бејрут, Моркос рече дека владата ги поддржува целите наведени во преамбулата на предлогот на американскиот претставник Том Барак за одржување на прекинот на непријателствата.

„Одобривме прекин на вооруженото присуство на целата либанска територија, вклучително и Хезболах, и распоредување на либанската армија во пограничните области“, изјави министерот за информации Моркос.

Тој додаде дека одлуките на владата имаат за цел „враќање на стабилноста, одржување на државниот авторитет и започнување напори за реконструкција“.

