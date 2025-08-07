Либан ги одобри целите на предлогот од САД за зацврстување на примирјето со Израел

„Одобривме прекин на вооруженото присуство на целата либанска територија, вклучително и Хезболах, и распоредување на либанската армија во пограничните области“, изјави министерот за информации Моркос.