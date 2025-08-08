ПОЛИТИКА
2 мин читање
САД нудат 50 милиони долари за информации што ќе докажат дека Мадуро е шеф на нарко-картел
Мадуро е шеф на озлогласениот картел Лос Солес, наркотерористичка организација која ја презеде контролата врз Венецуела, Мадуро мора да биде изведен пред лицето на правдата, изјави американскиот државен секретар Марко Рубио
САД нудат 50 милиони долари за информации што ќе докажат дека Мадуро е шеф на нарко-картел
САД одбија да го признаат Мадуро како победник на изборите во 2024 година и не го признаваат како претседател на Венецуела / Reuters
пред 16 часа

Американскиот Стејт департмент и Министерството за правда објавија награда до 50 милиони долари за информации што ќе доведат до апсење или осуда на венецуелскиот претседател Николас Мадуро за наводно кршење на американските закони за наркотици.

Наградата, понудена во рамките на Програмата за награди за борба против наркотици, претставува значително зголемување на напорите на американската влада да го изведе Мадуро пред лицето на правдата.

Ова го дуплираше претходниот налог, утврден во јануари на 25 милиони долари.

Во соопштението се наведува дека венецуелскиот лидер е клучна фигура во картелот „Лос Солес“ повеќе од една деценија, криминална организација обвинета за шверц на големи количини дрога во САД.

Препорачано

„Повеќе од десет години, Мадуро е водач на картелот „Лос Солес“, кој е одговорен за шверц на дрога во Соединетите Американски Држави“, се вели во соопштението.

На 25 јули, Министерството за финансии на САД го означи картелот како специјално означена глобална терористичка група, наведувајќи ја нејзината континуирана улога во меѓународната трговија со дрога.

„Од 2020 година, Мадуро ја задушува демократијата и цврсто се држи на власт во Венецуела. Тој тврдеше дека ги добил претседателските избори на 28 јули 2024 година, но не презентираше никакви докази дека всушност победил. Соединетите Американски Држави одбија да го признаат Мадуро како победник на изборите во 2024 година и не го признаваат како претседател на Венецуела“, се додава во соопштението.

„Стејт департментот и Министерството за правда ја зголемуваат наградата за апсење на диктаторот Николас Мадуро на 50 милиони долари за кршење на американските закони за наркотици. Мадуро е шеф на озлогласениот картел „Лос Солес“, наркотерористичка организација која ја презеде контролата врз Венецуела. Мадуро МОРА да биде изведен пред лицето на правдата“, изјави американскиот државен секретар Марко Рубио на платформата X.

Повеќе
ЕУ: Подготвуваме противмерки за царините на Трамп, последиците ќе бидат страшни за милиони луѓе
Трамп прогласи економска независност и воведе реципрочни тарифи ширум светот
Трамп очекува наскоро Маск да се повлече од Белата куќа
Министерот Фидан ќе присуствува на состанокот на НАТО во Брисел
Бројот на загинати во земјотресите во Мјанмар надмина 3.000
Произраелските групи притискаат да се прекине мандатот на Франческа Албанезе во ОН
Протест во Сараево поради лошата економска ситуација и високите трошоци за живот
Сојузот на синдикати на С. Македонија на протест, бара зголемување на минималната плата на 500 евра
Кристин Лагард: Тарифите на Трамп ќе имаат негативни последици ширум светот
Сијарто најави дека Унгарија и Србија ќе градат нов нафтовод до 2028 година
Велика Британија воведе електронски дозволи за влез на европските државјани
Косово сака да потпише договор за стратегиска соработка со Велика Британија во областа на одбраната
Мицотакис: Грција има намера да потроши 25 милијарди евра за одбрана во наредните години
Вучевиќ: СНС утре ќе дојде на консултации кај Вучиќ со неколку имиња за мандатарот на новата влада
Кандидатот за врховен судија во кој Маск вложи милиони долари загуби на изборите во Висконсин
Погледнете во TRT Global. Споделете го своето мислење!
Contact us