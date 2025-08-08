Американскиот Стејт департмент и Министерството за правда објавија награда до 50 милиони долари за информации што ќе доведат до апсење или осуда на венецуелскиот претседател Николас Мадуро за наводно кршење на американските закони за наркотици.

Наградата, понудена во рамките на Програмата за награди за борба против наркотици, претставува значително зголемување на напорите на американската влада да го изведе Мадуро пред лицето на правдата.

Ова го дуплираше претходниот налог, утврден во јануари на 25 милиони долари.

Во соопштението се наведува дека венецуелскиот лидер е клучна фигура во картелот „Лос Солес“ повеќе од една деценија, криминална организација обвинета за шверц на големи количини дрога во САД.