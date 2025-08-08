Американскиот Стејт департмент и Министерството за правда објавија награда до 50 милиони долари за информации што ќе доведат до апсење или осуда на венецуелскиот претседател Николас Мадуро за наводно кршење на американските закони за наркотици.
Наградата, понудена во рамките на Програмата за награди за борба против наркотици, претставува значително зголемување на напорите на американската влада да го изведе Мадуро пред лицето на правдата.
Ова го дуплираше претходниот налог, утврден во јануари на 25 милиони долари.
Во соопштението се наведува дека венецуелскиот лидер е клучна фигура во картелот „Лос Солес“ повеќе од една деценија, криминална организација обвинета за шверц на големи количини дрога во САД.
„Повеќе од десет години, Мадуро е водач на картелот „Лос Солес“, кој е одговорен за шверц на дрога во Соединетите Американски Држави“, се вели во соопштението.
На 25 јули, Министерството за финансии на САД го означи картелот како специјално означена глобална терористичка група, наведувајќи ја нејзината континуирана улога во меѓународната трговија со дрога.
„Од 2020 година, Мадуро ја задушува демократијата и цврсто се држи на власт во Венецуела. Тој тврдеше дека ги добил претседателските избори на 28 јули 2024 година, но не презентираше никакви докази дека всушност победил. Соединетите Американски Држави одбија да го признаат Мадуро како победник на изборите во 2024 година и не го признаваат како претседател на Венецуела“, се додава во соопштението.
„Стејт департментот и Министерството за правда ја зголемуваат наградата за апсење на диктаторот Николас Мадуро на 50 милиони долари за кршење на американските закони за наркотици. Мадуро е шеф на озлогласениот картел „Лос Солес“, наркотерористичка организација која ја презеде контролата врз Венецуела. Мадуро МОРА да биде изведен пред лицето на правдата“, изјави американскиот државен секретар Марко Рубио на платформата X.