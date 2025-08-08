Американскиот претседател Доналд Трамп соопшти дека азербејџанскиот претседател Илхам Алиев и ерменскиот премиер Никол Пашинјан ќе потпишат мировен договор во Белата куќа.

Во објавата на својот профил на платформата Вистина (Truth Social), американскиот претседател Трамп наведе дека денес ќе им биде домаќин на Алиев и Пашинјан во Белата куќа.

„Со нетрпение очекувам во петок да им бидам домаќин на азербејџанскиот претседател Илхам Алиев и ерменскиот премиер Никол Пашинјан во Белата куќа на историски мировен самит. Претседателот Алиев и премиерот Пашинјан ќе учествуваат на официјалната церемонија на потпишување на мировниот договор во Белата куќа.“

Истакнувајќи дека двете земји се во војна со години и дека неговата администрација работи со месеци за да го заврши овој конфликт, Трамп во објавата тврди дека „тој ја запрел војната.“

„Горд сум на овие храбри лидери што го прават она што е правилно за големите народи на Ерменија и Азербејџан. Ова ќе биде историски ден за Ерменија, Азербејџан, САД и светот“, коментираше Трамп и додаде дека со двете земји ќе бидат потпишани одделни економски договори.