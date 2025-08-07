ОН извести за влошување на гладот и неухранетоста во Газа, истакнувајќи ги критичните хуманитарни предизвици влошени од ограничениот пристап и недостигот на снабдување со храна.
Повикувајќи се на Канцеларијата за координација на хуманитарни прашања (ОЦХА), портпаролот на ОН, Фархан Хак, на прес-конференција изјави дека „партнерите на ОН кои работат во областа на исхраната известуваат дека акутната неухранетост кај децата во Газа достигнала највисоки нивоа регистрирани досега“.
Тој детално наведе дека само во јули „речиси 12.000 деца на возраст од шест до 59 месеци биле идентификувани како акутно неухранети“.
Од 136.000 деца кои биле прегледани, „над 2.500 деца страдаат од тешка акутна неухранетост, најопасна по живот форма, а на 40 деца им била потребна хоспитализација и стабилизација“, рече Хак.
Забележувајќи го наглиот пораст на бројот на деца со тешка акутна неухранетост, тој рече: „Во јуни и јули, 18% од сите акутно неухранети деца имале тешка акутна неухранетост, во споредба со 12% помеѓу март и мај“.
Со зголемување на ограничувањата за хуманитарен пристап од страна на Израел, тој рече дека „во јули, нашите партнери успеаја да стигнат само до 3% или 8.700 од 290.000 деца под петгодишна возраст на кои им беше потребна исхрана и додатоци во исхраната со микронутриенти“, наведувајќи „сериозен недостиг на додатоци во исхраната на база на липиди“.
Прогонуван од недостиг, „вкупниот обем на залихи со храна што влегуваат во Газа останува далеку под она што е потребно за да се спречи понатамошно влошување на состојбата со исхраната“, додаде Хак.
Поради израелските ограничувања за материјали за засолништа, тој рече дека „повеќе од 1 милион предмети за засолниште и 2,3 милиони предмети како што се шатори, церади и материјали за запечатување... се заглавени во Јордан и Египет“.
Тој рече дека во Газа не е внесен никаков материјал за засолниште од 2 март.
Во врска со влошувањето на условите за живот, во кои повеќето семејства се соочуваат со пренатрупаност и несигурност, Хак објави дека „проценката во јули на 44 места за раселување во градот Газа покажа дека 43 места... имале семејства без засолниште“ и „11% од повеќе од 6.500 анкетирани домаќинства изјавиле дека живеат на отворено“.
Во врска со пристапот, Хак рече дека „вчера беа олеснети пет од 11 мисии за кои е потребна координација со израелските власти“, вклучително и собирањето храна. Ограничените испораки на гориво продолжуваат, иако залихите остануваат „критично ограничени и непредвидливи, значително поткопувајќи ги“ хуманитарните услуги.
Тој исто така рече дека „медицинската евакуација на 15 деца во Јордан, во придружба на 42 лица со поддршка од Светската здравствена организација“, е дел од тековните напори и покрај пречките.