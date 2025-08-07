ОН извести за влошување на гладот и неухранетоста во Газа, истакнувајќи ги критичните хуманитарни предизвици влошени од ограничениот пристап и недостигот на снабдување со храна.

Повикувајќи се на Канцеларијата за координација на хуманитарни прашања (ОЦХА), портпаролот на ОН, Фархан Хак, на прес-конференција изјави дека „партнерите на ОН кои работат во областа на исхраната известуваат дека акутната неухранетост кај децата во Газа достигнала највисоки нивоа регистрирани досега“.

Тој детално наведе дека само во јули „речиси 12.000 деца на возраст од шест до 59 месеци биле идентификувани како акутно неухранети“.

Од 136.000 деца кои биле прегледани, „над 2.500 деца страдаат од тешка акутна неухранетост, најопасна по живот форма, а на 40 деца им била потребна хоспитализација и стабилизација“, рече Хак.

Забележувајќи го наглиот пораст на бројот на деца со тешка акутна неухранетост, тој рече: „Во јуни и јули, 18% од сите акутно неухранети деца имале тешка акутна неухранетост, во споредба со 12% помеѓу март и мај“.

Со зголемување на ограничувањата за хуманитарен пристап од страна на Израел, тој рече дека „во јули, нашите партнери успеаја да стигнат само до 3% или 8.700 од 290.000 деца под петгодишна возраст на кои им беше потребна исхрана и додатоци во исхраната со микронутриенти“, наведувајќи „сериозен недостиг на додатоци во исхраната на база на липиди“.