Трамп: Бесплатно да ги добијам Москва и Ленинград, медиумите би рекле „лош договор“
Медиумите известуваат многу неправедно за мојата средба со Путин, тие постојано цитираат отпуштени „губитници“ и навистина глупави луѓе како Џон Болтон, кој штотуку рече дека иако средбата е на американска почва, „Путин веќе победил“, рече Трамп
Победуваме во се, лажните вести работат прекувремено, рече Трамп / AP
13 август 2025

Американскиот претседател Доналд Трамп објави на својата мрежа Вистина (Truth Social) дека наскоро ќе разговара со европските лидери за војната во Украина, нарекувајќи ги „одлични луѓе кои сакаат да видат мир“.

Но во посебна објава, тој ги нападна медиумите, обвинувајќи ги за корупција и пристрасност пред состанокот со Путин што ќе се одржи во петок во Анкориџ, Алјаска.

„Медиумите известуваат многу неправедно за мојата средба со Путин. Тие постојано цитираат отпуштени „губитници“ и навистина глупави луѓе како Џон Болтон, кој штотуку рече дека иако средбата е на американска почва, „Путин веќе победил“. За што се работи?, се прашува Трамп.

„Победуваме во СÈ. Лажните вести работат прекувремено (Без данок на прекувремена работа!). Хипотетички ако ги добиев Москва и Ленинград бесплатно, како дел од договорот со Русија, лажните вести би рекле дека сум направил лош договор, тврди тој.

Но сега се фатени, заклучи Трамп.

„Погледнете ги сите вистински вести што излегуваат за нивната КОРУПЦИЈА. Ова се болни и нечесни луѓе, кои веројатно ја мразат нашата земја. Но, тоа не е важно бидејќи ние победуваме во сè!!! МАГА, додаде американскиот претседател.

