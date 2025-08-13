Американскиот претседател Доналд Трамп објави на својата мрежа Вистина (Truth Social) дека наскоро ќе разговара со европските лидери за војната во Украина, нарекувајќи ги „одлични луѓе кои сакаат да видат мир“.

Но во посебна објава, тој ги нападна медиумите, обвинувајќи ги за корупција и пристрасност пред состанокот со Путин што ќе се одржи во петок во Анкориџ, Алјаска.

„Медиумите известуваат многу неправедно за мојата средба со Путин. Тие постојано цитираат отпуштени „губитници“ и навистина глупави луѓе како Џон Болтон, кој штотуку рече дека иако средбата е на американска почва, „Путин веќе победил“. За што се работи?, се прашува Трамп.