Неколку арапски држави остро ги осудија изјавите на израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху дека е приврзан кон визијата за „Голем Израел“, оценувајќи ги како „закана за суверенитетот на државите“, јавува Анадолу.

Нетанјаху за телевизискиот канал „i24“ изјави дека се чувствува „многу приврзан“ кон визијата за Голем Израел и дека смета дека е „на историска и духовна мисија“ која ја сонуваат „генерации Евреи што дошле и ќе дојдат тука“.

Терминот „Голем Израел“ во израелската политика се однесува на проширување на израелската територија за да ги опфати Западниот Брег, Газа и Голанската Висорамнина, а според некои толкувања и Синајскиот Полуостров во Египет и делови од Јордан.

Египет побара појаснување на изјавите, предупредувајќи дека „тие ја поттикнуваат нестабилноста и го одбиваат мирот во регионот“.

Коментарите „се спротивставуваат на аспирациите на регионалните и меѓународните страни кои го ценат мирот и се стремат да постигнат безбедност и мир за сите народи во регионот“, се вели во соопштението на Министерството за надворешни работи.

„Единствениот пат до мир е преку враќање на преговорите и прекин на војната во Газа, што ќе доведе до воспоставување палестинска држава“, се вели во соопштението.

Јорданското МНР ги оцени коментарите како „опасна и провокативна ескалација, закана за суверенитетот на државите и прекршување на меѓународното право и Повелбата на ОН“. Според Јордан, таквите изјави ја поттикнуваат спиралата на насилство во Газа и на Западниот Брег, а меѓународната заедница треба итно да реагира за да се спречи заканата по регионалната и глобалната стабилност.

„Овие заблудни тврдења, кои се одразуваат во изјавите на израелските претставници, нема да влијаат на Јордан и арапските држави и нема да ги намалат легитимните и неотуѓиви права на палестинскиот народ“, се додава во соопштението.

„Овие тврдења и заблуди усвоени и промовирани од екстремистите на израелската Влада поттикнуваат продолжување на циклусите на насилство и конфликт“ во Газа и на Западниот Брег, соопшти Министерството.

Јордан ја повика меѓународната заедница да преземе итни мерки за да ги запре „провокативните мерки и изјави на Израел што ја загрозуваат стабилноста на регионот и меѓународниот мир и безбедност“.

Палестинската управа ги нарече изјавите на Нетанјаху „игнорирање на легитимните права на палестинскиот народ“ и „опасна провокација“, повторувајќи го ставот за воспоставување независна палестинска држава во рамките на границите од 1967 година со Источен Ерусалим како главен град.

Јеменското Министерство за надворешни работи ги осуди изјавите како „отворено кршење на меѓународното право“ и предупреди дека продолжувањето на израелските политики ќе донесе „уште поголема нестабилност во регионот“.