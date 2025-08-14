Рускиот претседател Владимир Путин во четврток ги пофали американските напори насочени кон завршување на војната во Украина како доста енергични и искрени.

Пред неговото патување во Алјаска утре на средба со американскиот претседател Доналд Трамп, Путин собра високи претставници во Кремљ за да ги информира за напредокот на преговорите за Украина.

Отворајќи го состанокот, Путин рече дека ќе разговара за тековните билатерални преговори со украинската делегација и ќе ја информира групата за моменталната состојба со американската администрација.