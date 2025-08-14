Рускиот претседател Владимир Путин во четврток ги пофали американските напори насочени кон завршување на војната во Украина како доста енергични и искрени.
Пред неговото патување во Алјаска утре на средба со американскиот претседател Доналд Трамп, Путин собра високи претставници во Кремљ за да ги информира за напредокот на преговорите за Украина.
Отворајќи го состанокот, Путин рече дека ќе разговара за тековните билатерални преговори со украинската делегација и ќе ја информира групата за моменталната состојба со американската администрација.
„Сакам да ве информирам за тоа каде се наоѓаме со денешната американска администрација, која, како што сите добро знаат, прави доста енергични и искрени напори, според мене, да ги запре непријателствата, да ја заврши кризата и да постигне договори корисни за сите страни вклучени во овој конфликт“, рече тој.
Тој додаде дека овие напори се насочени кон создавање долгорочни услови за мир и низ цела Европа и глобално, особено ако успеат да постигнат последователни договори во областа на контролата на стратешкото офанзивно оружје.
Путин и Трамп треба да се сретнат во петок во американската држава Алјаска.