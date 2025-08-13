Американскиот претседател Доналд Трамп денес му се закани на рускиот колега Владимир Путин со „многу сериозни последици“ ако не се согласи да стави крај на војната во Украина за време на нивниот претстоен состанок на Алјаска.
На прашањето дали Русија ќе се соочи со последици ако Путин не се согласи да го заврши конфликтот, Трамп на новинарите им одговори:
„Да, ќе се соочи.“
„Тоа не мора ниту да го кажувам. Ќе се соочат со многу сериозни последици“, рече Трамп за време на говорот во центарот „Кенеди“ во Вашингтон.
Коментарите на Трамп дојдоа само неколку часа по неговото учество на онлајн средбата со украинскиот претседател Владимир Зеленски и европските лидери. Американскиот претседател за средбата рече дека била „многу добра“.
„Би ја оценил со 10, знаете, многу, многу пријателска“, рече тој.
Трамп ги даде коментарите во време кога се подготвува да сретне насамо со Путин првпат во својот втор мандат. Трамп рече дека состанокот лице в лице, закажан во Анкориџ, најнаселениот град на Алјаска, веројатно ќе резултира со воспоставување трилатерална средба меѓу Путин, Зеленски и него.
„Постои голема веројатност дека ќе имаме втор состанок што ќе биде попродуктивен од првиот бидејќи на првиот ќе дознам до каде сме и што правиме“, рече тој.
„Ако првиот помине добро, набрзо ќе имаме втор. Би сакал да го направам тоа речиси веднаш и набрзо би имале втор состанок меѓу мене, претседателот Путин и претседателот Зеленски, доколку сакаат да го имаат“, истакна Трамп.
Посочувајќи дека иако „одредени одлични работи“ може да се постигнат за време на состанокот во петок, претседателот на САД рече дека во голема мера е насочен кон „поставување на масата“ за последователен трилатерален состанок, за кој призна дека можеби не е на повидок.
„Можеби нема да има втор состанок бидејќи ако почувствувам дека не е соодветно да го имаме затоа што не ги добив одговорите што треба да ги имаме, тогаш нема да имаме втор состанок“, рече Трамп.