Американскиот претседател Доналд Трамп денес му се закани на рускиот колега Владимир Путин со „многу сериозни последици“ ако не се согласи да стави крај на војната во Украина за време на нивниот претстоен состанок на Алјаска.

На прашањето дали Русија ќе се соочи со последици ако Путин не се согласи да го заврши конфликтот, Трамп на новинарите им одговори:

„Да, ќе се соочи.“

„Тоа не мора ниту да го кажувам. Ќе се соочат со многу сериозни последици“, рече Трамп за време на говорот во центарот „Кенеди“ во Вашингтон.

Коментарите на Трамп дојдоа само неколку часа по неговото учество на онлајн средбата со украинскиот претседател Владимир Зеленски и европските лидери. Американскиот претседател за средбата рече дека била „многу добра“.

„Би ја оценил со 10, знаете, многу, многу пријателска“, рече тој.