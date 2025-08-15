Не сум застапник на забраната за натпреварување на спортистите, изјави во интервју за РТВ Словенија претседателот на Европската фудбалска асоцијација (УЕФА), Александар Чеферин, како одговор на прашањето зошто Израел, за разлика од Русија, може да се натпреварува на натпревари под покровителство на УЕФА.

На прашањето зошто УЕФА има различна политика кон Русија и Израел, Чеферин одговори дека тоа е легитимно прашање.

„Во принцип, не сум застапник на тоа да не им се дозволи на спортистите да се натпреваруваат. Во случајот со Русија, гледаме дека спортистите не се натпреваруваат три и пол години, а војната е уште полоша отколку што беше. Знам дека многумина се противници на режимот, но сепак не можат да играат... Но тука спортот е силно испреплетен со политиката и политиката е силно вклучена тука“, рече Чеферин.

Тој понатаму објасни дека засега, одлуката на УЕФА е дека Израел може да се натпреварува.

„Многу ми е тешко да коментирам што би можело да се случи. Но во принцип мислам дека сите спортисти треба да имаат можност да се натпреваруваат и дека другите работи треба да се решаваат поинаку“, вели првиот човек на УЕФА.

Чеферин се осврна и на неодамна завршените големи фудбалски натпреварувања - Светското клупско првенство и Европското првенство за жени. Во врска со Светското клупско првенство, меѓу фудбалската јавност се поставуваат прашања за пренатрупаниот распоред, а Чеферин проценува дека играчите се повеќе сити од сè отколку гледачите.

„Не мислам дека има повеќе простор за какво било ново натпреварување. Дури и Светското клупско првенство, според мене и наше мислење, е нешто што веќе премногу ги оптоварува играчите. Се одржува по сезоната и играчите практично немаат одмор“, вели тој.