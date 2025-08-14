14 август 2025
Фудбалерот на ПСЖ, Усман Дембеле, по победата над Тотенхем (2:2, пенал – 4:3) во натпреварот за Суперкупот на УЕФА, истакна дека парискиот тим е најдобар во Европа во 2025 година.
„Кога ПСЖ сè уште се бореше за Лигата на шампионите и се движеше напред од натпревар во натпревар, особено по осминафиналето, каде што го победивме Ливерпул, кој, според мене, е еден од најдобрите тимови во Европа, си рековме дека сè е можно. Четвртфинале, полуфинале, финале. Во 2025 година, бевме најдобриот тим во Европа“, изјави Дембеле за сајтот на УЕФА.
Во 2025 година, ПСЖ го освои Суперкупот на УЕФА, Лигата на шампионите, Лига 1, Купот на Франција и Суперкупот на Франција.
ИЗВОР:TRT Balkan / агенции