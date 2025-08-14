СПОРТ
Дембеле: Во 2025 година, ПСЖ беше најдобриот тим во Европа
„Четвртфинале, полуфинале, финале. Во 2025 година, бевме најдобриот тим во Европа“, изјави Дембеле за сајтот на УЕФА.
Фудбалерот на ПСЖ, Усман Дембеле, по победата над Тотенхем (2:2, пенал – 4:3) во натпреварот за Суперкупот на УЕФА, истакна дека парискиот тим е најдобар во Европа во 2025 година.

„Кога ПСЖ сè уште се бореше за Лигата на шампионите и се движеше напред од натпревар во натпревар, особено по осминафиналето, каде што го победивме Ливерпул, кој, според мене, е еден од најдобрите тимови во Европа, си рековме дека сè е можно. Четвртфинале, полуфинале, финале. Во 2025 година, бевме најдобриот тим во Европа“, изјави Дембеле за сајтот на УЕФА.

Во 2025 година, ПСЖ го освои Суперкупот на УЕФА, Лигата на шампионите, Лига 1, Купот на Франција и Суперкупот на Франција.

ИЗВОР:TRT Balkan / агенции
Повеќе
