СПОРТ
2 мин читање
Јужнокореецот Сон стана најскапото засилување во историјата на американската МЛС лига
Американските и англиските медиуми објавија дека Сон (33) станал најскапиот играч што некогаш дошол во МЛС лигата, бидејќи Лос Анџелес му платил на Тотенхем 27,35 милиони долари отштета
Јужнокореецот Сон стана најскапото засилување во историјата на американската МЛС лига
Не е познато колку ќе заработува Сон во новиот клуб / Others
пред 11 часа

Јужнокорејскиот фудбалер Хеунг-Мин Сон се пресели од Тотенхем во Лос Анџелес и со тоа стана најскапото засилување во историјата на американската МЛС лига.

Американските и англиските медиуми објавија дека Сон (33) станал најскапиот играч што некогаш дошол во МЛС лигата, бидејќи Лос Анџелес му платил на Тотенхем 27,35 милиони долари отштета.

Претходниот најскап трансфер беше 25 милиони долари, кога Емануел Лате Лат се пресели од Мидлсбро во Атланта.

Како што објавија од Лос Анџелес, Сон потпишал договор со челниците на американскиот клуб до крајот на 2027 година, со опција за продолжување на соработката до крајот на 2028 година.

„Тука сум за да победувам и ќе пружам одлични настапи“, рече тој на воведната прес-конференција на стадионот БМО, која беше преполна со американски и јужнокорејски медиуми, навивачи и познати личности, вклучувајќи ја и градоначалничката на Лос Анџелес, Карен Бас.

Препорачано

Сон ќе го замени францускиот напаѓач Оливие Жиру, кој беше продаден на Лил во јули, и ќе ја дели соблекувалната со францускиот голман Уго Лорис, неговиот поранешен соиграч во Тотенхем.

Сон ги помина претходните 10 години во Тотенхем.

Тој одигра 454 натпревари во сите натпреварувања, постигнувајќи 173 гола и 111 асистенции.

Во мај со Тотенхем ја освои Лигата на Европа.

За репрезентацијата на Јужна Кореја има одиграно 134 натпревари и постигнато 51 гол. Тој веќе ѝ помогна на својата земја да се квалификува за Светското првенство во фудбал во 2026 година, кое ќе се одржи во САД, Мексико и Канада.

Повеќе
ЕУ: Подготвуваме противмерки за царините на Трамп, последиците ќе бидат страшни за милиони луѓе
Трамп прогласи економска независност и воведе реципрочни тарифи ширум светот
Трамп очекува наскоро Маск да се повлече од Белата куќа
Министерот Фидан ќе присуствува на состанокот на НАТО во Брисел
Бројот на загинати во земјотресите во Мјанмар надмина 3.000
Произраелските групи притискаат да се прекине мандатот на Франческа Албанезе во ОН
Протест во Сараево поради лошата економска ситуација и високите трошоци за живот
Сојузот на синдикати на С. Македонија на протест, бара зголемување на минималната плата на 500 евра
Кристин Лагард: Тарифите на Трамп ќе имаат негативни последици ширум светот
Сијарто најави дека Унгарија и Србија ќе градат нов нафтовод до 2028 година
Велика Британија воведе електронски дозволи за влез на европските државјани
Косово сака да потпише договор за стратегиска соработка со Велика Британија во областа на одбраната
Мицотакис: Грција има намера да потроши 25 милијарди евра за одбрана во наредните години
Вучевиќ: СНС утре ќе дојде на консултации кај Вучиќ со неколку имиња за мандатарот на новата влада
Кандидатот за врховен судија во кој Маск вложи милиони долари загуби на изборите во Висконсин
Погледнете во TRT Global. Споделете го своето мислење!
Contact us