Јужнокорејскиот фудбалер Хеунг-Мин Сон се пресели од Тотенхем во Лос Анџелес и со тоа стана најскапото засилување во историјата на американската МЛС лига.

Американските и англиските медиуми објавија дека Сон (33) станал најскапиот играч што некогаш дошол во МЛС лигата, бидејќи Лос Анџелес му платил на Тотенхем 27,35 милиони долари отштета.

Претходниот најскап трансфер беше 25 милиони долари, кога Емануел Лате Лат се пресели од Мидлсбро во Атланта.

Како што објавија од Лос Анџелес, Сон потпишал договор со челниците на американскиот клуб до крајот на 2027 година, со опција за продолжување на соработката до крајот на 2028 година.

„Тука сум за да победувам и ќе пружам одлични настапи“, рече тој на воведната прес-конференција на стадионот БМО, која беше преполна со американски и јужнокорејски медиуми, навивачи и познати личности, вклучувајќи ја и градоначалничката на Лос Анџелес, Карен Бас.