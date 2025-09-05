ПОЛИТИКА
3 мин читање
Путин: Ќе нема потреба од странски војници во Украина по мировниот договор
„Во врска со можните воени контингенти во Украина. Доколку тие се појават во Украина денес, тие ќе бидат легитимна цел за руската војска“, рече Путин
Путин: Ќе нема потреба од странски војници во Украина по мировниот договор
Путин: Ќе нема потреба од странски војници во Украина по мировниот договор / TRT Balkan
5 септември 2025

Повеќе нема да има потреба од распоредување странски трупи во Украина откако ќе се потпише мировен договор, изјави рускиот претседател Владимир Путин.

Коментирајќи го состанокот во Париз на „коалицијата на подготвените“ - група земји што обезбедуваат воена поддршка на Украина и ветуваат војници по прекинот на огнот - на пленарната сесија на Источниот економски форум во Владивосток, Путин рече дека доколку странски трупи бидат распоредени во Украина, тие ќе бидат легитимна цел за руската војска.

„Во врска со можните воени контингенти во Украина. Доколку тие се појават во Украина денес, тие ќе бидат легитимна цел за руската војска“, рече тој.

„Доколку се постигнат договори што водат кон мир, кон долгорочен мир, тогаш едноставно не гледам смисла во нивното присуство на украинска територија. Тоа е сè. Бидејќи доколку се постигнат овие договори, никој не се сомнева дека Русија ќе ги исполни во целост.“

„Доколку се постигнат такви договори, Русија - никој нека не се сомнева во тоа - целосно ќе ги спроведе. Ќе ги почитуваме тие безбедносни гаранции кои, секако, треба да се разработат и за Русија и за Украина. И повторувам повторно, без никакво сомнение, Русија ќе ги почитува овие договори“, нагласи Путин.

Тој рече дека ако се постигнат решенија што водат кон долгорочен мир, тогаш нема да има смисла во западното воено присуство на украинска територија. Додаде дека досега никој „сериозно“ не разговарал со Русија за прашањето за безбедносните гаранции.

На прашањето дали имал телефонски разговор со американскиот претседател Доналд Трамп по состанокот на „коалицијата на добронамерните“ во Париз, Путин одговори негативно, додавајќи дека двајцата имаат „отворен дијалог“ - договор да контактираат еден со друг доколку е потребно.

Средба со Зеленски

Препорачано

Путин ја повтори поканата до украинскиот претседател Володимир Зеленски за средба во Москва, нарекувајќи ја руската престолнина „најдоброто место“ за таква средба.

„Ако некој навистина сака да се сретне со нас - ние сме подготвени. Најдоброто место за ова е главниот град на Руската Федерација, херојскиот град Москва“, рече тој.

Путин рече дека не толку одамна, Киев ја отфрлил можноста за контакти со Русија, но сега бара разговори.

„Сосема неодамна, раководството на киевскиот режим зборуваше прилично неповолно за нас, благо кажано, и ја отфрли секоја можност за директни контакти. Сега гледаме дека тие бараат вакви контакти или, барем, ги предлагаат“, рече тој.

Осврнувајќи се на потенцијалните безбедносни загрижености на украинската делегација, Путин вети дека целосно ќе ја гарантира нејзината безбедност.

„Украинската страна ја сака оваа средба и ја предлага. Јас реков: „Подготвен сум, ве молам, дојдете. Апсолутно ќе ги обезбедиме условите за работа и безбедност. Гаранцијата е стопроцентна“, нагласи тој.

Во исто време, тој ги опиша барањата на Украина за избор на локацијата на состанокот како „претерани“.

„Ако некој ни каже - сакаме да се сретнеме со вас, но мора да одите некаде на друго место за оваа средба, ми се чини дека ова се само претерани барања упатени до нас“, рече тој.

Повеќе
ЕУ: Подготвуваме противмерки за царините на Трамп, последиците ќе бидат страшни за милиони луѓе
Трамп прогласи економска независност и воведе реципрочни тарифи ширум светот
Трамп очекува наскоро Маск да се повлече од Белата куќа
Министерот Фидан ќе присуствува на состанокот на НАТО во Брисел
Бројот на загинати во земјотресите во Мјанмар надмина 3.000
Произраелските групи притискаат да се прекине мандатот на Франческа Албанезе во ОН
Протест во Сараево поради лошата економска ситуација и високите трошоци за живот
Сојузот на синдикати на С. Македонија на протест, бара зголемување на минималната плата на 500 евра
Кристин Лагард: Тарифите на Трамп ќе имаат негативни последици ширум светот
Сијарто најави дека Унгарија и Србија ќе градат нов нафтовод до 2028 година
Велика Британија воведе електронски дозволи за влез на европските државјани
Косово сака да потпише договор за стратегиска соработка со Велика Британија во областа на одбраната
Мицотакис: Грција има намера да потроши 25 милијарди евра за одбрана во наредните години
Вучевиќ: СНС утре ќе дојде на консултации кај Вучиќ со неколку имиња за мандатарот на новата влада
Кандидатот за врховен судија во кој Маск вложи милиони долари загуби на изборите во Висконсин
Погледнете во TRT Global. Споделете го своето мислење!
Contact us