Повеќе нема да има потреба од распоредување странски трупи во Украина откако ќе се потпише мировен договор, изјави рускиот претседател Владимир Путин.

Коментирајќи го состанокот во Париз на „коалицијата на подготвените“ - група земји што обезбедуваат воена поддршка на Украина и ветуваат војници по прекинот на огнот - на пленарната сесија на Источниот економски форум во Владивосток, Путин рече дека доколку странски трупи бидат распоредени во Украина, тие ќе бидат легитимна цел за руската војска.

„Во врска со можните воени контингенти во Украина. Доколку тие се појават во Украина денес, тие ќе бидат легитимна цел за руската војска“, рече тој.

„Доколку се постигнат договори што водат кон мир, кон долгорочен мир, тогаш едноставно не гледам смисла во нивното присуство на украинска територија. Тоа е сè. Бидејќи доколку се постигнат овие договори, никој не се сомнева дека Русија ќе ги исполни во целост.“

„Доколку се постигнат такви договори, Русија - никој нека не се сомнева во тоа - целосно ќе ги спроведе. Ќе ги почитуваме тие безбедносни гаранции кои, секако, треба да се разработат и за Русија и за Украина. И повторувам повторно, без никакво сомнение, Русија ќе ги почитува овие договори“, нагласи Путин.

Тој рече дека ако се постигнат решенија што водат кон долгорочен мир, тогаш нема да има смисла во западното воено присуство на украинска територија. Додаде дека досега никој „сериозно“ не разговарал со Русија за прашањето за безбедносните гаранции.

На прашањето дали имал телефонски разговор со американскиот претседател Доналд Трамп по состанокот на „коалицијата на добронамерните“ во Париз, Путин одговори негативно, додавајќи дека двајцата имаат „отворен дијалог“ - договор да контактираат еден со друг доколку е потребно.

Средба со Зеленски