Припадници на елитната американска воена единица- Морнарички Фоки (Navy SEALs) убиле неколку севернокорејски цивили во неуспешна мисија за поставување уреди за прислушување во Северна Кореја, за време на дипломатските разговори со висок ризик во 2019 година, објавија денес американските медиуми.

Повикувајќи се на неименувани извори, „Њујорк тајмс“ објави дека Доналд Трамп ја одобрил операцијата за време на неговиот прв мандат, додека бил вклучен во историски разговори со севернокорејскиот лидер Ким Џонг Ун.

Цивилите наводно нуркале по школки кога случајно наишле на одред на „Фоки“ кои се истовариле на брегот во текот на ноќта.

Американските сили отвориле оган и ги убиле сите на малиот рибарски брод, се вели во извештајот, без да се наведе бројот на жртви.

Пентагон подоцна изјави дека убиствата на севернокорејските рибари биле оправдани и во согласност со правилата на службата.

Од последниот самит меѓу Трамп и Ким во 2019 година, преговорите пропаднаа, а Северна Кореја продолжи да ги развива своите програми за нуклеарно оружје и балистички ракети.

Мисијата, опишана од Њујорк тајмс, беше една од најопасните преземени во последниве децении: да постават уред што ќе му овозможи на Вашингтон да го прислушкува внатрешниот круг на Ким Џонг-ун на врвот од нуклеарните разговори со Доналд Трамп.

Тоа не беше рутинска шпионажа. Операцијата бараше претседателско одобрение, објави „Тајмс“, бидејќи откривањето можеше да предизвика катастрофа.

Доколку беле заробени, со Фоките можеле да се парадира како заложници. Ако биле убиени, ризикот од ескалација со нуклеарната сила беше реален. Сепак, Трамп, убеден од шефовите на разузнавањето дека целта го оправдува коцкањето, ја потпишал наредбата.

Беше избрана Црвената ескадрила на Тимот 6 на морнаричките Фоки.

Истите луѓе што го нападнаа Аботабад и убија Осама бин ЛАден сега се подготвуваа за сосема поинаква цел. Тие поминаа месеци вежбајќи во студените американски води, учејќи да возат минијатурни подморници со часови низ темница, излегувајќи полузамрзнати за да ползат невидливи на непријателски брег.

Тајмс објави дека секоја вежба се одвивала под затемнување на комуникациите. Без дронови, без пренос во живо.

Откако ќе влезеле во Северна Кореја, командосите нема да имаат ништо друго освен увежбан тајминг, меморија и тишина да ги водат.

Тајмс објави дека две нуклеарни подморници ги донеле во близина, пред да се качат на мини-подморници со кои се движеле кон брегот.

Ноќта станала смртоносна

Сензорите укажувале на празен брег. Водата била мирна. Ноќта тивка.