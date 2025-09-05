Припадници на елитната американска воена единица- Морнарички Фоки (Navy SEALs) убиле неколку севернокорејски цивили во неуспешна мисија за поставување уреди за прислушување во Северна Кореја, за време на дипломатските разговори со висок ризик во 2019 година, објавија денес американските медиуми.
Повикувајќи се на неименувани извори, „Њујорк тајмс“ објави дека Доналд Трамп ја одобрил операцијата за време на неговиот прв мандат, додека бил вклучен во историски разговори со севернокорејскиот лидер Ким Џонг Ун.
Цивилите наводно нуркале по школки кога случајно наишле на одред на „Фоки“ кои се истовариле на брегот во текот на ноќта.
Американските сили отвориле оган и ги убиле сите на малиот рибарски брод, се вели во извештајот, без да се наведе бројот на жртви.
Пентагон подоцна изјави дека убиствата на севернокорејските рибари биле оправдани и во согласност со правилата на службата.
Од последниот самит меѓу Трамп и Ким во 2019 година, преговорите пропаднаа, а Северна Кореја продолжи да ги развива своите програми за нуклеарно оружје и балистички ракети.
Мисијата, опишана од Њујорк тајмс, беше една од најопасните преземени во последниве децении: да постават уред што ќе му овозможи на Вашингтон да го прислушкува внатрешниот круг на Ким Џонг-ун на врвот од нуклеарните разговори со Доналд Трамп.
Тоа не беше рутинска шпионажа. Операцијата бараше претседателско одобрение, објави „Тајмс“, бидејќи откривањето можеше да предизвика катастрофа.
Доколку беле заробени, со Фоките можеле да се парадира како заложници. Ако биле убиени, ризикот од ескалација со нуклеарната сила беше реален. Сепак, Трамп, убеден од шефовите на разузнавањето дека целта го оправдува коцкањето, ја потпишал наредбата.
Беше избрана Црвената ескадрила на Тимот 6 на морнаричките Фоки.
Истите луѓе што го нападнаа Аботабад и убија Осама бин ЛАден сега се подготвуваа за сосема поинаква цел. Тие поминаа месеци вежбајќи во студените американски води, учејќи да возат минијатурни подморници со часови низ темница, излегувајќи полузамрзнати за да ползат невидливи на непријателски брег.
Тајмс објави дека секоја вежба се одвивала под затемнување на комуникациите. Без дронови, без пренос во живо.
Откако ќе влезеле во Северна Кореја, командосите нема да имаат ништо друго освен увежбан тајминг, меморија и тишина да ги водат.
Тајмс објави дека две нуклеарни подморници ги донеле во близина, пред да се качат на мини-подморници со кои се движеле кон брегот.
Ноќта станала смртоносна
Сензорите укажувале на празен брег. Водата била мирна. Ноќта тивка.
Лизгачките врати се отвориле и командосите пливале во плитките води, влечејќи ја својата опрема. Секоја пауза, секое скенирање над површината, го потврдувало истото: немало никој таму.
Потоа се случило движење. Се појавил мал брод, со фенерчиња кои сечеле низ брановите. Од плажата, командосите ги виделе зраците како се движат опасно блиску до мини-подморниците. Чувството на невидливост исчезнало.
Тие верувале дека се откриени. Го кренале оружјето. Експлозии на оган пукале низ водата. Неколку секунди подоцна, екипажот се струполил. Плажата повторно се смирила.
Мисијата пропаднала во тој момент. Уредот за слушање останал во својот куфер. Фоките испливале, извлечени од подморниците што чекале. Но како што подоцна дознал Тајмс, луѓето што ги убиле не биле вооружени чувари. Тие биле цивилни нуркачи, ноќе во мокри одела, кои барале школки.
Според Тајмс, едната подморница влегла во плитката вода со голем ризик за да ги извлече војниците, пред да се врати брзо во Пацификот.
Назад во Вашингтон, операцијата никогаш не била откриена. Ниту Северна Кореја ниту САД не ја признале. Конгресот, кој според законот мора да биде информиран за тајните операции, бил држен во мрак.
Детали закопани досега
Правни експерти цитирани од Тајмс рекоа дека изоставувањето можеби ги прекршило федералните статути дизајнирани да ги информираат надзорните комитети.
Политичкиот театар продолжи. Трамп и Ким се сретнаа неколку недели подоцна во Ханој. Самитот пропадна без договор. До мај, Пјонгјанг ги продолжи лансирањата на ракети. За неколку месеци, беа спроведени повеќе тестови отколку во која било претходна година. Американските проценки сега ги проценуваат залихите на Ким на околу 50 нуклеарни боеви глави, со капацитет да изгради уште десетици.
Во Пентагон беа наредени истраги. Тајмс рече дека официјалните лица ги оцениле убиствата како легални според правилата на службата, обвинувајќи синџир на несреќни настани, а не погрешно планирање. Неколку од командосите подоцна биле унапредени.
Но ветераните од специјалните операции видоа шема. Елитниот углед на Тимот 6 на Фоките беше изграден врз смели мисии, но сепак неговата историја е ишарана со вакви инциденти. Во Гренада во 1983 година, четворица командоси се удавија пред да стигнат до брегот. Во Авганистан во 2010 година, заложничка беше случајно убиена од Фоките испратени да ја спасат.
Тајмс потенцира дека Барак Обама, претпазлив на ваквите ризици, презел чекори за ограничување на нападите на командосите во својот втор мандат, резервирајќи ги за вонредни околности. Трамп ги смени тие ограничувања. Мисијата во Северна Кореја, водена од подморници во плитки води со минимален надзор, беше директен резултат.
Кога Џо Бајден ја презеде функцијата, обемот на ризикот привлече нова контрола. Министерот за одбрана Лојд Остин нареди независна истрага. Во 2021 година, клучните комисии на Конгресот конечно беа информирани. Наодите остануваат тајни.
Она што се појави, преку интервјуа и документи собрани од Тајмс, е приказна за амбиција, тајност и погрешна пресметка. Фоките беа обучени за совршенство, но работеа со слепи точки.
Трамп се обложи дека разузнавањето може да ја свитка дипломатијата. Она што остана беше мисија прекината во насилство, чии детали сè уште се закопани.