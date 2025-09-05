Како одговор на поканата на рускиот претседател Владимир Путин да дојде во Москва на разговори, украинскиот претседател Володимир Зеленски во четврток изјави дека поканата всушност значи дека Путин не сака состанок.
Зборувајќи на прес-конференција во Париз по состанокот на група земји подготвени да обезбедат воена помош на Украина, Зеленски рече дека американските медијатори го информирале за поканата на Путин.
„Нашите американски партнери ни кажаа дека Путин ме поканил во Москва и верувам дека ако сакате да ја избегнете средбата, треба да ме поканите во Москва“, рече тој.
Сепак, тој рече дека фактот што прашањето за организирање на состанокот се појавило сам по себе не е лош.
„Русија почна да зборува за состанок, што не е лошо. Но досега не ја гледаме нивната желба да се стави крај на војната. И високите лидери треба да излезат од состанок на ова ниво со некаков резултат, по можност со крај на војната“, рече Зеленски.
Зборувајќи на прес-конференција во Пекинг во среда, рускиот претседател Путин рече дека би бил подготвен да се сретне со Зеленски ако ја посети Москва.
„Никогаш не сум го одбил ова, под услов состанокот да биде добро подготвен и да може да доведе до некои позитивни потенцијални исходи. Американскиот претседател Доналд Трамп ме праша дали можам да организирам таков состанок. Јас одговорив дека да, можно е. На крајот на краиштата, ако Зеленски е подготвен, нека дојде во Москва, тогаш состанокот ќе се одржи“, рече Путин.