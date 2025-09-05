Како одговор на поканата на рускиот претседател Владимир Путин да дојде во Москва на разговори, украинскиот претседател Володимир Зеленски во четврток изјави дека поканата всушност значи дека Путин не сака состанок.

Зборувајќи на прес-конференција во Париз по состанокот на група земји подготвени да обезбедат воена помош на Украина, Зеленски рече дека американските медијатори го информирале за поканата на Путин.

„Нашите американски партнери ни кажаа дека Путин ме поканил во Москва и верувам дека ако сакате да ја избегнете средбата, треба да ме поканите во Москва“, рече тој.

Сепак, тој рече дека фактот што прашањето за организирање на состанокот се појавило сам по себе не е лош.