ПОЛИТИКА
1 мин читање
На поранешниот американски претседател Џозеф Бајден му е отстранет рак на кожата од челото
Како што е објавено, Бајден бил подложен на Мохс- хируршка техника, при што слоевите на кожата постепено се отстрануваат и се испитуваат под микроскоп сè додека повеќе не се гледаат траги од канцерогени клетки
На поранешниот американски претседател Џозеф Бајден му е отстранет рак на кожата од челото
Во мај 2025 година, Бајден објави дека му е дијагностициран агресивен рак на простата, кој се проширил на неговите коски / Reuters
5 септември 2025

Поранешниот американски претседател Џозеф Бајден неодамна бил подложен на операција за отстранување на рак на кожата од челото, потврди неговиот портпарол за весникот „Хил“.

Како што е објавено, Бајден бил подложен на Мохс- хируршка техника, при што слоевите на кожата постепено се отстрануваат и се испитуваат под микроскоп сè додека повеќе не се гледаат траги од канцерогени клетки.

Во деновите по операцијата, на социјалните мрежи се појави видео на кое Бајден има видлива лузна на челото додека излегува од црква во Делавер.

Бајден претходно имал немеланомски рак на кожата, кој го отстранил пред неговото претседателствување.

Препорачано

За време на медицински преглед во 2023 година, додека сè уште бил на функција, од градите му била отстранета и канцерогена грутка.

Во мај 2025 година, Бајден објави дека му е дијагностициран агресивен рак на простата, кој се проширил на неговите коски. Оттогаш ретко се појавува во јавноста.

Бајден има 82 години, а неговото здравје долго време е предмет на политички шпекулации.

Претседателот на Соединетите Американски Држави, Доналд Трамп и други републиканци, повеќепати тврдеа дека Бајден е неспособен сам да донесува одлуки, тврдење што неговиот тим жестоко го негираше.

Повеќе
ЕУ: Подготвуваме противмерки за царините на Трамп, последиците ќе бидат страшни за милиони луѓе
Трамп прогласи економска независност и воведе реципрочни тарифи ширум светот
Трамп очекува наскоро Маск да се повлече од Белата куќа
Министерот Фидан ќе присуствува на состанокот на НАТО во Брисел
Бројот на загинати во земјотресите во Мјанмар надмина 3.000
Произраелските групи притискаат да се прекине мандатот на Франческа Албанезе во ОН
Протест во Сараево поради лошата економска ситуација и високите трошоци за живот
Сојузот на синдикати на С. Македонија на протест, бара зголемување на минималната плата на 500 евра
Кристин Лагард: Тарифите на Трамп ќе имаат негативни последици ширум светот
Сијарто најави дека Унгарија и Србија ќе градат нов нафтовод до 2028 година
Велика Британија воведе електронски дозволи за влез на европските државјани
Косово сака да потпише договор за стратегиска соработка со Велика Британија во областа на одбраната
Мицотакис: Грција има намера да потроши 25 милијарди евра за одбрана во наредните години
Вучевиќ: СНС утре ќе дојде на консултации кај Вучиќ со неколку имиња за мандатарот на новата влада
Кандидатот за врховен судија во кој Маск вложи милиони долари загуби на изборите во Висконсин
Погледнете во TRT Global. Споделете го своето мислење!
Contact us