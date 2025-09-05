Поранешниот американски претседател Џозеф Бајден неодамна бил подложен на операција за отстранување на рак на кожата од челото, потврди неговиот портпарол за весникот „Хил“.

Како што е објавено, Бајден бил подложен на Мохс- хируршка техника, при што слоевите на кожата постепено се отстрануваат и се испитуваат под микроскоп сè додека повеќе не се гледаат траги од канцерогени клетки.

Во деновите по операцијата, на социјалните мрежи се појави видео на кое Бајден има видлива лузна на челото додека излегува од црква во Делавер.

Бајден претходно имал немеланомски рак на кожата, кој го отстранил пред неговото претседателствување.