Кина возврати на таканаречениот економски притисок на американскиот претседател Доналд Трамп поради соработката со Русија која води војна во Украина, особено со набавката на енергенси.

„Кина не е ниту креатор ниту страна во кризата. Ние цврсто се спротивставуваме на користењето на Кина како изговор и цврсто се спротивставуваме на чинот на наметнување таканаречен економски притисок врз Кина“, изјави Гуо Џиакун портпарол на Министерството за надворешни работи.

„Ставот на Кина е објективен и фер во врска со украинската криза“, додаде Гуо.