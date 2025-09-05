ПОЛИТИКА
1 мин читање
Кина се спротиставува на економскиот притисок од САД за влијание на војната во Украина
„Ставот на Кина е објективен и фер во врска со украинската криза“, додаде Гуо Џиакун портпарол на Министерството за надворешни работи
Кина се спротиставува на економскиот притисок од САД за влијание на војната во Украина
Кина се спротиставува на економскиот притисок од САД за влијание на војната во Украина / AP
5 септември 2025

Кина возврати на таканаречениот економски притисок на американскиот претседател Доналд Трамп поради соработката со Русија која води војна во Украина, особено со набавката на енергенси.

„Кина не е ниту креатор ниту страна во кризата. Ние цврсто се спротивставуваме на користењето на Кина како изговор и цврсто се спротивставуваме на чинот на наметнување таканаречен економски притисок врз Кина“, изјави Гуо Џиакун портпарол на Министерството за надворешни работи.

„Ставот на Кина е објективен и фер во врска со украинската криза“, додаде Гуо.

Препорачано

Претседателот на САД, Доналд Трамп, ги повика европските лидери да престанат да купуваат руска нафта за да извршат притисок врз Москва да ја заврши војната во Украина, според функционер на Белата куќа.

Тој, исто така, рече дека треба да се примени економски притисок врз Кина за она што тој го нарече финансирање на воените напори на Русија.

Повеќе
ЕУ: Подготвуваме противмерки за царините на Трамп, последиците ќе бидат страшни за милиони луѓе
Трамп прогласи економска независност и воведе реципрочни тарифи ширум светот
Трамп очекува наскоро Маск да се повлече од Белата куќа
Министерот Фидан ќе присуствува на состанокот на НАТО во Брисел
Бројот на загинати во земјотресите во Мјанмар надмина 3.000
Произраелските групи притискаат да се прекине мандатот на Франческа Албанезе во ОН
Протест во Сараево поради лошата економска ситуација и високите трошоци за живот
Сојузот на синдикати на С. Македонија на протест, бара зголемување на минималната плата на 500 евра
Кристин Лагард: Тарифите на Трамп ќе имаат негативни последици ширум светот
Сијарто најави дека Унгарија и Србија ќе градат нов нафтовод до 2028 година
Велика Британија воведе електронски дозволи за влез на европските државјани
Косово сака да потпише договор за стратегиска соработка со Велика Британија во областа на одбраната
Мицотакис: Грција има намера да потроши 25 милијарди евра за одбрана во наредните години
Вучевиќ: СНС утре ќе дојде на консултации кај Вучиќ со неколку имиња за мандатарот на новата влада
Кандидатот за врховен судија во кој Маск вложи милиони долари загуби на изборите во Висконсин
Погледнете во TRT Global. Споделете го своето мислење!
Contact us