БИЗНИС И ТЕХНОЛОГИЈА
2 мин читање
Кина го претстави првиот хуманоиден робот способен да работи во различни средини
Роботот, наречен Линг Шу, е базиран на архитектурата на голем отелотворен интелигентен модел, висок е 1,66 метри, тежи 40 килограми и има 33 степени на слобода на движење во сите правци и да се прилагодува на нерамен или сложен терен
Кина го претстави првиот хуманоиден робот способен да работи во различни средини
Во магацините за е-трговија, Линг Шу може да подигне пакет со едната рака додека го скенира со другата / AA
пред 14 часа

Кина го претстави својот прв хуманоиден робот наменет за таканаречени кластерски операции во различни сценарија, опремен со систем „еден мозок - повеќе форми“, кој му овозможува на еден систем со вештачка интелигенција да контролира различни форми на роботи, објавија локалните медиуми.

Роботот, наречен Линг Шу, е базиран на архитектурата на голем отелотворен интелигентен модел. Тој е висок 1,66 метри, тежи 40 килограми и има 33 степени на слобода на движење. Може да се движи во сите правци и да се прилагодува на нерамен или сложен терен.

Развиен е со заедничка работа на компанијата Јоуибот Роботикс (Youibot Robotics) во градот Хефеи и Институтот за истражување на отелотворени интелигентни роботи, проект во соработка со Универзитетот Си'ан Џиаотонг. Линг Шу е дизајниран за широк спектар на индустриски задачи, од инспекција на опрема до товарање и истоварање на материјали.

Основачот на Јоуибот Роботикс, Жао Чаохуи, изјави дека моделот „еден мозок - многу форми“ овозможува флексибилно прилагодување на роботските форми на специфични индустриски потреби. Тој додаде дека роботот ја одразува растечката побарувачка за мултифункционални роботи во различни сектори.

Препорачано

Во магацините за е-трговија, Линг Шу може да подигне пакет со едната рака додека го скенира со другата, а сигналот „бип“ го потврдува влегувањето во системот.

„Целиот процес ја интегрира контролата на силата на раката и 3Д системот за визуелна перцепција, овозможувајќи непречено движење во сите правци“, рече ко-основачот на Јоуибот Роботикс, Жао Ванчиу.

Тој додаде дека Линг Шу, благодарение на милиметарската прецизност, може да сортира пратки, да открие дефекти, да ракува со силиконски плочки и да врши инспекции во сложени индустриски средини.

Повеќе
ЕУ: Подготвуваме противмерки за царините на Трамп, последиците ќе бидат страшни за милиони луѓе
Трамп прогласи економска независност и воведе реципрочни тарифи ширум светот
Трамп очекува наскоро Маск да се повлече од Белата куќа
Министерот Фидан ќе присуствува на состанокот на НАТО во Брисел
Бројот на загинати во земјотресите во Мјанмар надмина 3.000
Произраелските групи притискаат да се прекине мандатот на Франческа Албанезе во ОН
Протест во Сараево поради лошата економска ситуација и високите трошоци за живот
Сојузот на синдикати на С. Македонија на протест, бара зголемување на минималната плата на 500 евра
Кристин Лагард: Тарифите на Трамп ќе имаат негативни последици ширум светот
Сијарто најави дека Унгарија и Србија ќе градат нов нафтовод до 2028 година
Велика Британија воведе електронски дозволи за влез на европските државјани
Косово сака да потпише договор за стратегиска соработка со Велика Британија во областа на одбраната
Мицотакис: Грција има намера да потроши 25 милијарди евра за одбрана во наредните години
Вучевиќ: СНС утре ќе дојде на консултации кај Вучиќ со неколку имиња за мандатарот на новата влада
Кандидатот за врховен судија во кој Маск вложи милиони долари загуби на изборите во Висконсин
Погледнете во TRT Global. Споделете го своето мислење!
Contact us