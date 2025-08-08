Кина го претстави својот прв хуманоиден робот наменет за таканаречени кластерски операции во различни сценарија, опремен со систем „еден мозок - повеќе форми“, кој му овозможува на еден систем со вештачка интелигенција да контролира различни форми на роботи, објавија локалните медиуми.

Роботот, наречен Линг Шу, е базиран на архитектурата на голем отелотворен интелигентен модел. Тој е висок 1,66 метри, тежи 40 килограми и има 33 степени на слобода на движење. Може да се движи во сите правци и да се прилагодува на нерамен или сложен терен.

Развиен е со заедничка работа на компанијата Јоуибот Роботикс (Youibot Robotics) во градот Хефеи и Институтот за истражување на отелотворени интелигентни роботи, проект во соработка со Универзитетот Си'ан Џиаотонг. Линг Шу е дизајниран за широк спектар на индустриски задачи, од инспекција на опрема до товарање и истоварање на материјали.

Основачот на Јоуибот Роботикс, Жао Чаохуи, изјави дека моделот „еден мозок - многу форми“ овозможува флексибилно прилагодување на роботските форми на специфични индустриски потреби. Тој додаде дека роботот ја одразува растечката побарувачка за мултифункционални роботи во различни сектори.