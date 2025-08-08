ОпенАИ го претстави ГПТ-5, најновиот модел од популарниот четбот за вештачка интелигенција , ЧетГПТ.

Новата верзија има напредни способности за пишување, поретко измислува одговори кога нема точни информации за прашањето, и подобро реагира на здравствени прашања со означување на потенцијални медицински загрижености, соопшти компанијата.

ГПТ-5 има “агентски” способности што значи дека може да извршува некои задачи и да носи одлуки без човечка интервенција.

Ажурираниот модел може да креира веб-страници, апликации и игри, и може да се интегрира со корисничките Гугл алатки.

Презентацијата покажа како ГПТ-5 може да генерира функционален софтвер базиран на едноставен текст. Од моделот беше побарано да се создаде апликација за учење француски јазик - со картички за учење, квизови и следење на напредокот - а резултатот беа две целосно функционални апликации развиени за неколку секунди.