Акциите на тајвански TSMC, најголемиот светски производител на полупроводници, во четвртокот забележаа пораст од 5% откако Тајван потврди дека фирмата добила олеснување од новонајавената царина од 100% на чипови од страна на американскиот претседател Доналд Трамп.

„TSMC е ослободен од царините за чипови бидејќи има отворено фабрики во САД“, рече Лиу Чин-чинг, министер задолжен за Националниот совет за развој.

Во врска со другите производители на чипови во Тајван кои може да бидат погодени од даноците, Лиу рече дека тие „ќе продолжат да бидат во предност“ доколку конкурентите се соочат со истите давачки.

Лиу, исто така, рече дека Вашингтон изразил желба да продолжи со разговорите за царините со Тајван.

И покрај ефектите од зголемените царини, владата сè уште очекува економски раст од 3,1% во 2025 година, според Лиу.

Лиу се обрати неколку часа откако Трамп изјави дека САД ќе воведат „многу голема царина“ на чипови и полупроводници.

Нивото би било „приближно 100%“, им рече Трамп на новинарите, иако не го прецизираше времето на воведување на новата давачка.

„Но, ако градите фабрики во Соединетите Американски Држави, нема да се соочите со давачки“, рече тој.