Акциите на тајвански TSMC, најголемиот светски производител на полупроводници, во четвртокот забележаа пораст од 5% откако Тајван потврди дека фирмата добила олеснување од новонајавената царина од 100% на чипови од страна на американскиот претседател Доналд Трамп.
„TSMC е ослободен од царините за чипови бидејќи има отворено фабрики во САД“, рече Лиу Чин-чинг, министер задолжен за Националниот совет за развој.
Во врска со другите производители на чипови во Тајван кои може да бидат погодени од даноците, Лиу рече дека тие „ќе продолжат да бидат во предност“ доколку конкурентите се соочат со истите давачки.
Лиу, исто така, рече дека Вашингтон изразил желба да продолжи со разговорите за царините со Тајван.
И покрај ефектите од зголемените царини, владата сè уште очекува економски раст од 3,1% во 2025 година, според Лиу.
Лиу се обрати неколку часа откако Трамп изјави дека САД ќе воведат „многу голема царина“ на чипови и полупроводници.
Нивото би било „приближно 100%“, им рече Трамп на новинарите, иако не го прецизираше времето на воведување на новата давачка.
„Но, ако градите фабрики во Соединетите Американски Држави, нема да се соочите со давачки“, рече тој.
Тајван моментално го држи мнозинскиот дел во производството на полупроводници, со повеќе од половина од светските чипови и речиси сите напредни чипови произведени на островот.
За да ги избегне високите царински стапки, TSMC во март објави планови за инвестирање 100 милијарди долари во изградба на полупроводнички фабрики во САД.
Од друга страна, заменик-трговскиот претставник на Тајван, Јен Хуаи-шинг, во четврток изјави дека сè уште не е можно целосно да се процени ефектот од потенцијалната стапка од 100% царини на САД врз увозот на полупроводници.
Јен на прес-конференција во кабинетот изјави дека сè уште не е познато дали предложениот данок ќе се однесува само на готовите производи или ќе опфаќа и производствена опрема и делови што се користат во индустријата за чипови.
Сепак, тој не даде конкретни детали, ниту пак неговите забелешки претставуваа официјална политичка изјава. Според Законот за проширување на трговијата од 1962 година, Министерството за трговија на САД сè уште го истражува Член 232, кој може да резултира со увозни давачки за електронски производи како полупроводници.
Јен истакна дека „значаен дел“ од извозот на Тајван во САД се производи од информатичка и комуникациска технологија (ИКТ), кои исто така се предмет на проверка согласно Член 232.
Иако САД воведоа царина од 20% за Тајван, лидерот на Тајван ја нарече новата царина „привремена“, додавајќи дека разговорите со Вашингтон за намалување на стапката продолжуваат.
Лаи Чинг-те изрази надеж дека царината би можела дополнително да се намали откако ќе се постигне конечен договор.