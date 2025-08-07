Кина го спроведе првиот тест на вселенското летало наменето за слетување на астронаути на Месечината, објави агенцијата „Кинески вселенски екипаж“, нагласувајќи дека ова е клучна пресвртница во планот првите кинески астронаути да слетаат на Месечината пред 2030 година.

Тестот беше спроведен во покраината Хебеј на специјално подготвен терен, кој ја имитира површината на Месечината покриена со карпи и кратери, со рефлективен слој сличен на месечевата почва, објави Ројтерс.

За време на верификацијата, биле проверени системите за слетување и полетување на лендерот под различни услови на работа.

Лунарниот ровер, наречен Ланџуе, што на мандарински значи „Прегрнете ја Месечината“, е дизајниран да транспортира астронаути помеѓу лунарната орбита и површината на Месечината.