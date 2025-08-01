Доставата на хуманитарна помош во Појасот Газа по воздушен пат е дури 100 пати поскапа од испораката со камиони преку копнени премини, изјави комесарот на Агенцијата на Обединетите нации за палестински бегалци (УНРВА) Филип Лазарини.

„Доставата на помош по воздушен пат е најмалку 100 пати поскапа од транспортот со камиони. Камионите транспортираат двојно повеќе помош од авионите“, рече Лазарини во објава на социјалната мрежа Х.

Обединетите Арапски Емирати, Јордан, Египет, Франција и други земји продолжија со дотурање помош од воздух откако Израел повторно ја одобри таквата практика минатата недела.

Обединетите нации претходно предупредија дека ваквите испораки не се само премногу скапи, туку и опасни, додека жителите на Газа изјавија за СИ-Ен-ЕН дека се чувствуваат понижени затоа што се „принудени да трчаат како кучиња за помош фрлени од авион“.