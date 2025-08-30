Откако Израел започна да го спроведува својот геноцид врз Палестинците во Газа, тој постигна одредени цели на надворешната политика кои претходно беа недостижни.

Од октомври 2023 година, Израел - со помош на американско и европско оружје - ја уништи цела Газа, спроведе обемни воени инвазии и прошири нелегални ционистички населби во окупираниот Западен Брег, значително го ослабна ривалот Хезболах во Либан, окупираше повеќе територија во Сирија, ги бомбардираше јеменските Хути, ги збриша високите лидери на Иран во 12-дневна војна и ја презеде контролата врз границите на Газа со Египет, што е големо кршење на неговите безбедносни договори со Каиро.

Охрабрен од неактивноста на светот и соучеството на своите сојузници, Израел даде конечно одобрение за својот контроверзен проект за населба Ист 1 (East1) или E1, кој ефикасно би го отсекол окупираниот Западен Брег од окупираниот Источен Ерусалим и би ја поделил палестинската територија на два дела.

Израелскиот ратоборен премиер Бенјамин Нетанјаху, исто така, изјави дека е на „историска и духовна мисија“ и дека е многу приврзан кон визијата за „Голем Израел“ или таканаречен „Ерец Израел“ - ционистичка експанзионистичка визија која полага право на окупираниот Западен Брег, Газа, делови од Либан, Сирија, Египет, Јордан, Саудиска Арабија, Ирак, Кувајт, како и Туркије.

Аналитичарите тврдат дека двата плана што ги заговара Израел се опасни и дизајнирани да го поткопаат широко прифатеното решение со две држави за израелско-палестинскиот конфликт, кој потекнува од израелската окупација на историска Палестина од 1948 година.

„Стоиме на работ на бездната, а (израелската) влада нè движи напред со полна брзина“, изјави за ТРТ Ворлд во соопштение Мир сега (Peace Now), израелска група против населбите.

Планот на режимот на Нетанјаху за населбите E1 е „смртоносен за иднината на Израел и за секоја шанса за постигнување мирно решение за две држави... гарантирајќи уште многу години крвопролевање“, се вели во соопштението.

Јонатан Мизрачи, кој работи како ко-директор на проектот Надгледување на населбите (Settlement Watch) во Мир сега, изјави за ТРТ Ворл дека планот E1 ја загрозува иднината и на Палестинците и на Израелците.

„Опасно е, бидејќи единственото политичко решение што го гледаме за Израел е да има палестинска држава. E1 е голема пречка за ова решение и закана за целиот регион“, додава Мизрачи.

Нетанјаху го искористува фактот дека САД практично не вршат никаков притисок врз Тел Авив, продлабочувајќи ги своите обиди да ја елиминира можноста за независна Палестина, вели тој.

„(Нетанјаху) сака да спречи палестинска држава, а тоа може да го направи кога американската администрација не го спречува да гради на Западниот Брег“, додава Мизрачи.

Тој ја отфрла идејата дека Палестинската самоуправа (ПА), предводена од палестинскиот претседател Махмуд Абас, би можела самостојно да се спротивстави на израелските планови, наведувајќи: „Само меѓународниот притисок може да ѝ помогне на Палестинската самоуправа“.

Израелскиот режим неодамна го одобри планот Е1, кој има за цел да изгради речиси 7.000 станбени единици за нелегални доселеници во и околу населбата Маале Адумим.

Овој план ефикасно го прекинува палестинскиот територијален континуитет помеѓу Рамалах и Витлеем.

Планот Е1, замислен пред повеќе од две децении, предлага изградба на 12 квадратни километри источно од окупираниот Источен Ерусалим, поврзувајќи го со Маале Адумим, блок на нелегални населби.

План внимателно изработен во текот на две години

Е1 долго време е дипломатска жариште. И Израел го користи како алатка за пазарење против Палестинците.

Последователните американски претседатели предупредија дека тоа ќе ги попречи мировните преговори. Во 2012 година, интервенцијата на САД го запре напредокот на Израел кон Е1 откако Палестина во ОН доби статус на држава набљудувач која не е членка.

Но Израел, охрабрен од неодамнешните регионални придобивки и премолчената поддршка на САД, сега го смета планот Е1 за потенцијално одржлив.

Планот за населба Е1 во никој случај не е нов, изјави за ТРТ Ворлд Низар Фарсах, поранешен советник на палестинскиот претседател Махмуд Абас.

„Планот Е1 постои речиси две децении и најчесто се користеше како пркос против повиците за замрзнување на населбите“, вели Фарсах, кој е и предавач на Универзитетот Џорџ Вашингтон во Вашингтон и клучен член во палестинските преговори со Израел.