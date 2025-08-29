Израелската армија денес го прогласи градот Газа, дом на речиси еден милион Палестинци, за „опасна борбена зона“, ефективно отстранувајќи ги сите привремени паузи во воените активности во областа, според соопштението на армијата, пренесува Анадолу.
Објавата, издадена од израелската армија, доаѓа и покрај густо населената природа на градот и тековните хуманитарни кризи.
Армијата соопшти дека ќе продолжи со офанзивните операции против „терористичките организации“, тврдејќи дека ги поддржува хуманитарните напори во Газа.
Овој потег ги изложува цивилите на уште поголема опасност бидејќи израелските сили продолжуваат со воздушните напади, копнените маневри и други воени активности низ градот, зголемувајќи го веќе предизвиканиот пустош од годините блокада и континуираните напади.
Групите за човекови права предупредуваат дека ваквите дејства во густо населените урбани области претставуваат колективна казна и го кршат меѓународното право.
Израел уби најмалку 63.000 Палестинци во Газа од октомври 2023 година. Воената кампања ја опустоши енклавата, која се соочува со глад.
Минатиот ноември Меѓународниот кривичен суд издаде налози за апсење на израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху и неговиот поранешен министер за одбрана Јоав Галант за воени злосторства и злосторства против човештвото во Газа.
Израел се соочува и со случај за геноцид пред Меѓународниот суд на правдата за своите воени дејства во енклавата.