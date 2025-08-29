Израелската армија денес го прогласи градот Газа, дом на речиси еден милион Палестинци, за „опасна борбена зона“, ефективно отстранувајќи ги сите привремени паузи во воените активности во областа, според соопштението на армијата, пренесува Анадолу.

Објавата, издадена од израелската армија, доаѓа и покрај густо населената природа на градот и тековните хуманитарни кризи.

Армијата соопшти дека ќе продолжи со офанзивните операции против „терористичките организации“, тврдејќи дека ги поддржува хуманитарните напори во Газа.

Овој потег ги изложува цивилите на уште поголема опасност бидејќи израелските сили продолжуваат со воздушните напади, копнените маневри и други воени активности низ градот, зголемувајќи го веќе предизвиканиот пустош од годините блокада и континуираните напади.