Турскиот министер за надворешни работи, Хакан Фидан, денес предупреди дека континуираните напади на Израел во Газа и низ цела Палестина се закануваат да го вовлечат целиот регион во конфликт, доколку не бидат запрени.

Говорејќи на вонредната седница на турскиот Парламент за Газа, Фидан рече дека Израел „врши геноцид во Газа во последните две години, игнорирајќи ги основните хуманитарни вредности пред очите на светот“.

Тој рече дека Туркије ја прекинала целата трговија со Израел, дека не дозволува турските бродови да влегуваат во израелските пристаништа и дека својот воздушен простор го затворила за израелските авиони.

Фидан додаде дека Анкара се спротивставува на секој предлог што предвидува раселување на Палестинците од Газа, нарекувајќи ги таквите планови „неважечки“.

Тој рече дека злосторствата извршени во Газа „се евидентирани како едно од најмрачните поглавја во човечката историја“.

Турскиот министер за надворешни работи го опиша палестинскиот отпор како борба што „ќе го промени текот на историјата, ќе стане симбол на угнетените и ќе ги потресе темелите на распаѓачкиот поредок“.