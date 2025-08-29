ВОЈНА ВО ГАЗА
2 мин читање
Фидан: Ако на Израел му се дозволи да продолжи со нападите во Газа тоа ќе го запали целиот регион
Неодговорните напади на Израел врз Газа, Либан, Јемен, Сирија и Иран се најјасен знак за менталитет на терористичка држава што му пркоси на меѓународниот поредок, изјави Фидан на вонредната седница на турскиот Парламент за Газа
Фидан: Ако на Израел му се дозволи да продолжи со нападите во Газа тоа ќе го запали целиот регион
Фидан додаде дека Анкара се спротивставува на секој предлог што предвидува раселување на Палестинците од Газа / AA
29 август 2025

Турскиот министер за надворешни работи, Хакан Фидан, денес предупреди дека континуираните напади на Израел во Газа и низ цела Палестина се закануваат да го вовлечат целиот регион во конфликт, доколку не бидат запрени.

Говорејќи на вонредната седница на турскиот Парламент за Газа, Фидан рече дека Израел „врши геноцид во Газа во последните две години, игнорирајќи ги основните хуманитарни вредности пред очите на светот“.

Тој рече дека Туркије ја прекинала целата трговија со Израел, дека не дозволува турските бродови да влегуваат во израелските пристаништа и дека својот воздушен простор го затворила за израелските авиони.

Фидан додаде дека Анкара се спротивставува на секој предлог што предвидува раселување на Палестинците од Газа, нарекувајќи ги таквите планови „неважечки“.

Тој рече дека злосторствата извршени во Газа „се евидентирани како едно од најмрачните поглавја во човечката историја“.

Турскиот министер за надворешни работи го опиша палестинскиот отпор како борба што „ќе го промени текот на историјата, ќе стане симбол на угнетените и ќе ги потресе темелите на распаѓачкиот поредок“.

Препорачано

Фидан дополнително ги осуди пошироките регионални напади на Израел, велејќи: „Неодговорните напади на Израел врз Газа, Либан, Јемен, Сирија и Иран се најјасен знак за менталитет на терористичка држава што му пркоси на меѓународниот поредок“.

Во врска со Сирија, тој нагласи дека Туркије „нема да дозволи древните и вредни заедници на Сирија да бидат експлоатирани“ за искривени цели против нејзиниот територијалниот интегритет.

За време на седницата, претседателот на турскиот Парламент, Нуман Куртулмуш, исто така, повика на „конкретни чекори“ против Израел, вклучително и суспендирање на неговото членство во меѓународни организации како што се Обединетите нации (ОН), сè додека не се откаже од „геноцидните политики“.

По 22 месеци немилосрден конфликт, глобалниот монитор за глад, Интегрираната фазна класификација за безбедност на храната, соопшти дека над половина милион луѓе во Појасот Газа се соочуваат со глад, беда и смрт, додека други 1,07 милиони луѓе - над половина од населението - се соочуваат со вонредни нивоа на акутна несигурност во храната.

Израел уби најмалку 63.000 Палестинци во Газа од октомври 2023 година. Воената кампања ја опустоши енклавата, која се соочува со глад.


Повеќе
ЕУ: Подготвуваме противмерки за царините на Трамп, последиците ќе бидат страшни за милиони луѓе
Трамп прогласи економска независност и воведе реципрочни тарифи ширум светот
Трамп очекува наскоро Маск да се повлече од Белата куќа
Министерот Фидан ќе присуствува на состанокот на НАТО во Брисел
Бројот на загинати во земјотресите во Мјанмар надмина 3.000
Произраелските групи притискаат да се прекине мандатот на Франческа Албанезе во ОН
Протест во Сараево поради лошата економска ситуација и високите трошоци за живот
Сојузот на синдикати на С. Македонија на протест, бара зголемување на минималната плата на 500 евра
Кристин Лагард: Тарифите на Трамп ќе имаат негативни последици ширум светот
Сијарто најави дека Унгарија и Србија ќе градат нов нафтовод до 2028 година
Велика Британија воведе електронски дозволи за влез на европските државјани
Косово сака да потпише договор за стратегиска соработка со Велика Британија во областа на одбраната
Мицотакис: Грција има намера да потроши 25 милијарди евра за одбрана во наредните години
Вучевиќ: СНС утре ќе дојде на консултации кај Вучиќ со неколку имиња за мандатарот на новата влада
Кандидатот за врховен судија во кој Маск вложи милиони долари загуби на изборите во Висконсин
Погледнете во TRT Global. Споделете го своето мислење!
Contact us