Турскиот министер за надворешни работи, Хакан Фидан, денес предупреди дека континуираните напади на Израел во Газа и низ цела Палестина се закануваат да го вовлечат целиот регион во конфликт, доколку не бидат запрени.
Говорејќи на вонредната седница на турскиот Парламент за Газа, Фидан рече дека Израел „врши геноцид во Газа во последните две години, игнорирајќи ги основните хуманитарни вредности пред очите на светот“.
Тој рече дека Туркије ја прекинала целата трговија со Израел, дека не дозволува турските бродови да влегуваат во израелските пристаништа и дека својот воздушен простор го затворила за израелските авиони.
Фидан додаде дека Анкара се спротивставува на секој предлог што предвидува раселување на Палестинците од Газа, нарекувајќи ги таквите планови „неважечки“.
Тој рече дека злосторствата извршени во Газа „се евидентирани како едно од најмрачните поглавја во човечката историја“.
Турскиот министер за надворешни работи го опиша палестинскиот отпор како борба што „ќе го промени текот на историјата, ќе стане симбол на угнетените и ќе ги потресе темелите на распаѓачкиот поредок“.
Фидан дополнително ги осуди пошироките регионални напади на Израел, велејќи: „Неодговорните напади на Израел врз Газа, Либан, Јемен, Сирија и Иран се најјасен знак за менталитет на терористичка држава што му пркоси на меѓународниот поредок“.
Во врска со Сирија, тој нагласи дека Туркије „нема да дозволи древните и вредни заедници на Сирија да бидат експлоатирани“ за искривени цели против нејзиниот територијалниот интегритет.
За време на седницата, претседателот на турскиот Парламент, Нуман Куртулмуш, исто така, повика на „конкретни чекори“ против Израел, вклучително и суспендирање на неговото членство во меѓународни организации како што се Обединетите нации (ОН), сè додека не се откаже од „геноцидните политики“.
По 22 месеци немилосрден конфликт, глобалниот монитор за глад, Интегрираната фазна класификација за безбедност на храната, соопшти дека над половина милион луѓе во Појасот Газа се соочуваат со глад, беда и смрт, додека други 1,07 милиони луѓе - над половина од населението - се соочуваат со вонредни нивоа на акутна несигурност во храната.
Израел уби најмалку 63.000 Палестинци во Газа од октомври 2023 година. Воената кампања ја опустоши енклавата, која се соочува со глад.