Сместен покрај егејскиот брег на Туркије, во областа Измир, античкиот град Ефес не е само место од листата на светското наследство на УНЕСКО, туку е едно од омилените места на туристите на сите времиња, и еден од најзначајните метрополи на античкиот свет.

Како еден од најдобро зачуваните антички градови на Медитеранот, тој важи за жива хроника на цивилизациите, од праисториските времиња па сè до хеленистичката, римската, византиската и османлиската ера.

Туристите од целиот свет доаѓаат во Ефес за да ја видат неговата импресивна историја и наследство.