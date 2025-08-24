КУЛТУРА
Ѕвездена ноќ над турски Ефес, античкиот град заспан во историјата
Како еден од најдобро зачуваните антички градови на Медитеранот, тој важи за жива хроника на цивилизациите, од праисториските времиња па сè до хеленистичката, римската, византиската и османлиската ера
24 август 2025

Сместен покрај егејскиот брег на Туркије, во областа Измир, античкиот град Ефес не е само место од листата на светското наследство на УНЕСКО, туку е едно од омилените места на туристите на сите времиња, и еден од најзначајните метрополи на античкиот свет.

Како еден од најдобро зачуваните антички градови на Медитеранот, тој важи за жива хроника на цивилизациите, од праисториските времиња па сè до хеленистичката, римската, византиската и османлиската ера.

Туристите од целиот свет доаѓаат во Ефес за да ја видат неговата импресивна историја и наследство.

Почнувајќи од 1 јуни, Ефес ги отвори вратите за магични ноќни посети. Одејќи по монолитните мермерни улици осветлени од месечината, посетителите, можат да ги видат сведоците на антиката, од театарот што може да собере 25.000 луѓе, до древната библиотека на Целзус, и да се втурнат во тишината на еден древен град заспан во историјата.

Тајмлапс снимките на Анадолу ги снимија ѕвездите кои се движат над библиотеката и храмот Хадријан, и ги осветлуваат урнатините под ѕвездената ноќ, давајќи им посебен шарм.

