КУЛТУРА
3 мин читање
На денешен ден пред 33 години запалена сараевската Вијеќница и уништени два милиони книги
Градската вијeќница, како еден од најубавите и најрепрезентативни објекти од австроунгарскиот период во Босна и Херцеговина, беше запалена во ноќта меѓу 25 и 26 август 1992 година, за време на опсадата на Сараево.
На денешен ден пред 33 години запалена сараевската Вијеќница и уништени два милиони книги
На денешен ден пред 33 години запалена сараевската Вијеќница и уништени два милиони книги / AA
25 август 2025

Поминаа 33 години од кога со проектили испукани од агресорските позиции на српските сили беше запалена сараевската Вијeќница (зграда на Советот на Град Сараево) и беа уништени два милиона книги.

Градската вијeќница, како еден од најубавите и најрепрезентативни објекти од австроунгарскиот период во Босна и Херцеговина, беше запалена во ноќта меѓу 25 и 26 август 1992 година, за време на опсадата на Сараево.

По војната 1992–1995 година, беше обновена и повторно отворена во 2014 година.

Сараевската Вијeќница е отворена на 20 април 1896 година и до денес претставува еден од најубавите објекти изградени во време на австро-унгарската владејачка управа, во псеудомаурски стил.

Првично служела како зграда на тогашната градска управа и администрација на Сараево. По Втората светска војна, сè до 1949 година, била користена од градската управа, како зграда на Окружниот суд во Сараево и седиште на Босанскохерцеговечкиот сабор. Потоа станува Градска библиотека, односно Национална и универзитетска библиотека на Босна и Херцеговина.

За време на опсадата на Сараево од 1992 до 1995 година, Вијeќницата повеќепати беше гранатирана.

Во ноќта меѓу 25 и 26 август 1992 година, беше запалена поради напад од агресорските позиции околу опколеното Сараево, а во пожарот изгоре Каталогот на Националната и универзитетска библиотека на Босна и Херцеговина, околу 90 проценти од книжниот фонд и документите што сведочеа за историјата на Босна и Херцеговина. Се проценува дека огнената стихија уништила околу два милиона книги, кои зборувале за историјата на земјата и претставувале национално богатство.

Препорачано

Во таа ноќ, бројни граѓани на Сараево заедно со тогашните вработени се обидуваа да спасат дел од книгите од пожарот, додека беа изложени на постојан снайперски оган од позициите на тогашната Војска на Република Српска од околните ридови.

Благодарение на силата на разбирањето и солидарноста на пријателите и партнерите, Вијeќницата беше обновена и свечено отворена на 9 мај 2014 година, на Денот на Европа и Денот на победата над фашизмот.

Сите делови на Виeќницата беа реконструирани врз основа на документи и фотографии од старата Вијeќница пронајдени во Каптолскиот архив во Загреб, па така во просторијата на Градскиот совет денес стојат дрвени клупи и говорница, а сите орнаменти на ѕидовите и таванот се автентични и рачно осликани.

Многу детали во објектот се специфични. Рабовите на ѕидовите во златна боја всушност се навистина од злато. Работени со посебна техника, премачкувани се со златни ливчиња потопени во боја, нанесувани со посебна четка од камилска влакна.

Сместена недалеку од Башчаршија, на Мустај-пашиниот мајдан, Вијeќницата, иако е целосно обновена, и денес зрачи со духот на периодот во кој е изградена.

Во неа денес се чуваат книги и ракописи од исклучителна вредност и реткости, а истовремено претставува мултимедијален центар на културата, уметноста и стопанството на Градот Сараево и државата Босна и Херцеговина, каде што се одржуваат концерти, книжевни вечери, изложби, презентации, конференции, конгреси, симпозиуми, приеми, одбележувања на годишнини и венчавки.

Комисијата за зачувување на националните споменици на Босна и Херцеговина во 2006 година ја прогласи Вијeќницата за национален споменик на Босна и Херцеговина.

ИЗВОР:TRT Balkan
Повеќе
ЕУ: Подготвуваме противмерки за царините на Трамп, последиците ќе бидат страшни за милиони луѓе
Трамп прогласи економска независност и воведе реципрочни тарифи ширум светот
Трамп очекува наскоро Маск да се повлече од Белата куќа
Министерот Фидан ќе присуствува на состанокот на НАТО во Брисел
Бројот на загинати во земјотресите во Мјанмар надмина 3.000
Произраелските групи притискаат да се прекине мандатот на Франческа Албанезе во ОН
Протест во Сараево поради лошата економска ситуација и високите трошоци за живот
Сојузот на синдикати на С. Македонија на протест, бара зголемување на минималната плата на 500 евра
Кристин Лагард: Тарифите на Трамп ќе имаат негативни последици ширум светот
Сијарто најави дека Унгарија и Србија ќе градат нов нафтовод до 2028 година
Велика Британија воведе електронски дозволи за влез на европските државјани
Косово сака да потпише договор за стратегиска соработка со Велика Британија во областа на одбраната
Мицотакис: Грција има намера да потроши 25 милијарди евра за одбрана во наредните години
Вучевиќ: СНС утре ќе дојде на консултации кај Вучиќ со неколку имиња за мандатарот на новата влада
Кандидатот за врховен судија во кој Маск вложи милиони долари загуби на изборите во Висконсин
Погледнете во TRT Global. Споделете го своето мислење!
Contact us