Поминаа 33 години од кога со проектили испукани од агресорските позиции на српските сили беше запалена сараевската Вијeќница (зграда на Советот на Град Сараево) и беа уништени два милиона книги.

Градската вијeќница, како еден од најубавите и најрепрезентативни објекти од австроунгарскиот период во Босна и Херцеговина, беше запалена во ноќта меѓу 25 и 26 август 1992 година, за време на опсадата на Сараево.

По војната 1992–1995 година, беше обновена и повторно отворена во 2014 година.

Сараевската Вијeќница е отворена на 20 април 1896 година и до денес претставува еден од најубавите објекти изградени во време на австро-унгарската владејачка управа, во псеудомаурски стил.

Првично служела како зграда на тогашната градска управа и администрација на Сараево. По Втората светска војна, сè до 1949 година, била користена од градската управа, како зграда на Окружниот суд во Сараево и седиште на Босанскохерцеговечкиот сабор. Потоа станува Градска библиотека, односно Национална и универзитетска библиотека на Босна и Херцеговина.

За време на опсадата на Сараево од 1992 до 1995 година, Вијeќницата повеќепати беше гранатирана.

Во ноќта меѓу 25 и 26 август 1992 година, беше запалена поради напад од агресорските позиции околу опколеното Сараево, а во пожарот изгоре Каталогот на Националната и универзитетска библиотека на Босна и Херцеговина, околу 90 проценти од книжниот фонд и документите што сведочеа за историјата на Босна и Херцеговина. Се проценува дека огнената стихија уништила околу два милиона книги, кои зборувале за историјата на земјата и претставувале национално богатство.