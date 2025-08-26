КУЛТУРА
Втората изложба на İstanbul Photo Awards 2025, меѓународен натпревар за фоторепортерство организиран од Анадолу од 2015 година, е отворена денес во Уметничката галерија Долмабахче во Истанбул, јавува Анадолу.

İstanbul Photo Awards, кој се организира од Анадолу веќе 11 години, им додели награди на 29 фотографи во 10 категории. Изборот беше направен од приближно 22.000 апликации од целиот свет, што е доказ за растечкиот престиж на натпреварот, кој привлече апликации од над 20.000 фотографи од светот од неговиот почеток.

По првата изложба во Анкара, победничките фотографии сега се изложени во Уметничката галерија во Долмабахче, која се наоѓа во рамките на Музејот на колекциите на палатата под Дирекцијата на национални палати.

Изложбата нуди привлечен визуелен наратив за клучните глобални настани, од тековните напади на Израел врз Газа, катастрофалните поплави во Источна Африка, вулканската ерупција на Исланд до спортистите што се подготвуваа за Олимписките игри Париз 2024.

Исто така, опфаќа моќни слики што ги прикажуваат борбите на авганистанските жени, преживеаните од затворот „Седнаја“, бразилските сурфери против високите бранови и опасните патувања на мигрантите.

Изложбата ќе биде достапна за јавноста од 26 август до 7 септември 2025 година.

Годинашниот натпревар İstanbul Photo Awards е поддржан од „Турксел“ како комуникациски спонзор, Турската агенција за соработка и координација (ТИКА) како спонзор на настанот во странство и „Туркиш ерлајнс“ како авиокомпанија-спонзор.

Повеќе информации за победничките фотографии и членовите на жирито може да се најдат на istanbulphotoawards.com.

