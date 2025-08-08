РЕГИОН
Алиу: За 45 дена над 1250 нови вработувања во здравството
Министерството за здравство пренесува изјава на министерот за здравство Азир Алиу дека „до овој момент, во рамките на процесот, се спроведени над 1700 тестирања“.
пред 8 часа

Министерството за здравство соопшти дека за 45 дена се реализирани над 1250 вработувања во 85 јавни здравствени установи низ државата, како дел од стратешкиот процес на кадровско зајакнување на здравствениот систем.

„Ова е значајно и историско зајакнување на кадарот во рекордно време во здравствениот сектор – дополнителна мотивација, конечно решен статус на сите овие лица кои со години немаа сигурност, здравствено осигурување, формален работен однос и беа под континуиран стрес. Сега, со овој чекор, добија достоинствено место во системот“, истакнува Алиу.

Министерството за здравство наведува дека со оваа кадровска стабилизација „испраќа силна порака за континуирана грижа и вложување во човечкиот капитал, како предуслов за подобри здравствени услуги за сите граѓани“.

