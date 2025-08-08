Министерството за здравство соопшти дека за 45 дена се реализирани над 1250 вработувања во 85 јавни здравствени установи низ државата, како дел од стратешкиот процес на кадровско зајакнување на здравствениот систем.

Министерството за здравство пренесува изјава на министерот за здравство Азир Алиу дека „до овој момент, во рамките на процесот, се спроведени над 1700 тестирања“.