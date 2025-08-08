Уставниот суд на Косово денес донесе одлука во која се наведува дека претседавачот со седниците на Собранието, Авни Дехари, не постапил врз основа на претходната одлука на судот од 26 јуни и дека сите седници одржани од 27 јуни до 6 јули се прогласени за неважечки.

Уставниот суд на Косово му наложи на Дехари да ја продолжи конститутивната седница со точка 3 од дневниот ред и да го покани претставникот на најголемата парламентарна група да предложи кандидат за претседател на косовското Собрание, кој се избира со јавно гласање.

Гласањето за ист кандидат може да се спроведе најмногу три пати, се вели во соопштението на Уставниот суд.

Уставниот суд на Косово утврдил дека претседателот „не постапил во согласност со одлуката на Уставниот суд на Косово и дека последователно на тоа, неговите постапки се несоодветни со став 1 од член 116 од Законот за правно дејствие на одлуките“.

Последната неуспешна седница за конституирање на новиот состав на Собранието, 52-ра по ред, се одржа на 25 јули, на кој Дехари, како и на претходните седници, предложи создавање ад-хок Комисија за тајно гласање за позицијата претседател на Собранието, но сите пратенички групи, освен Движењето Самоопределување, не го поддржаа нејзиното создавање, не предлагајќи свој член за оваа комисија.

Опозицијата постојано бараше Самоопределување да го промени својот кандидат за претседател на Собранието, Албулена Хаџиу, која од потребните минимум 61 глас, на седниците на кои имаше јавно гласање доби максимум 57 гласови за претседател на Собранието на Косово.