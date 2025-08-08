РЕГИОН
2 мин читање
Уставен суд на Косово: Пратениците мора со јавно гласање да го изберат претседателот на Собранието
Последната неуспешна седница за конституирање на новиот состав на Собранието, 52-ра по ред, се одржа на 25 јули, на која претседавачот Дехари, како и на претходните седници, предложи создавање ад-хок Комисија за тајно гласање за што немаше поддршка
Уставен суд на Косово: Пратениците мора со јавно гласање да го изберат претседателот на Собранието
Самоопределување инсистира Албулена Хаџиу да биде нивен кандидат за претседател на Собранието / Reuters
пред 9 часа

Уставниот суд на Косово денес донесе одлука во која се наведува дека претседавачот со седниците на Собранието, Авни Дехари, не постапил врз основа на претходната одлука на судот од 26 јуни и дека сите седници одржани од 27 јуни до 6 јули се прогласени за неважечки.

Уставниот суд на Косово му наложи на Дехари да ја продолжи конститутивната седница со точка 3 од дневниот ред и да го покани претставникот на најголемата парламентарна група да предложи кандидат за претседател на косовското Собрание, кој се избира со јавно гласање.

Гласањето за ист кандидат може да се спроведе најмногу три пати, се вели во соопштението на Уставниот суд.

Уставниот суд на Косово утврдил дека претседателот „не постапил во согласност со одлуката на Уставниот суд на Косово и дека последователно на тоа, неговите постапки се несоодветни со став 1 од член 116 од Законот за правно дејствие на одлуките“.

Последната неуспешна седница за конституирање на новиот состав на Собранието, 52-ра по ред, се одржа на 25 јули, на кој Дехари, како и на претходните седници, предложи создавање ад-хок Комисија за тајно гласање за позицијата претседател на Собранието, но сите пратенички групи, освен Движењето Самоопределување, не го поддржаа нејзиното создавање, не предлагајќи свој член за оваа комисија.

Опозицијата постојано бараше Самоопределување да го промени својот кандидат за претседател на Собранието, Албулена Хаџиу, која од потребните минимум 61 глас, на седниците на кои имаше јавно гласање доби максимум 57 гласови за претседател на Собранието на Косово.

Препорачано

По неколку неуспешни обиди за избор на Хаџиу, Самоопределување предложи тајно гласање, но опозицијата се противи и на тоа.

Првата конститутивна седница се одржа на 15 април.

Врз основа на резултатите од изборите на 9 февруари, ниту една партија нема доволно мандат самостојно да формира влада.

Самоопределување има 48 места, Демократската партија на Косово 24, Демократскиот сојуз на Косово 20, Алијансата за иднината на Косово и иницијативата Нисма осум, Српската листа девет, Партијата за слобода, правда и опстанок едно, а преостанатите десет им припаѓаат на претставници на малцинските заедници.


Повеќе
ЕУ: Подготвуваме противмерки за царините на Трамп, последиците ќе бидат страшни за милиони луѓе
Трамп прогласи економска независност и воведе реципрочни тарифи ширум светот
Трамп очекува наскоро Маск да се повлече од Белата куќа
Министерот Фидан ќе присуствува на состанокот на НАТО во Брисел
Бројот на загинати во земјотресите во Мјанмар надмина 3.000
Произраелските групи притискаат да се прекине мандатот на Франческа Албанезе во ОН
Протест во Сараево поради лошата економска ситуација и високите трошоци за живот
Сојузот на синдикати на С. Македонија на протест, бара зголемување на минималната плата на 500 евра
Кристин Лагард: Тарифите на Трамп ќе имаат негативни последици ширум светот
Сијарто најави дека Унгарија и Србија ќе градат нов нафтовод до 2028 година
Велика Британија воведе електронски дозволи за влез на европските државјани
Косово сака да потпише договор за стратегиска соработка со Велика Британија во областа на одбраната
Мицотакис: Грција има намера да потроши 25 милијарди евра за одбрана во наредните години
Вучевиќ: СНС утре ќе дојде на консултации кај Вучиќ со неколку имиња за мандатарот на новата влада
Кандидатот за врховен судија во кој Маск вложи милиони долари загуби на изборите во Висконсин
Погледнете во TRT Global. Споделете го своето мислење!
Contact us