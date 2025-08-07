Разрешениот претседател на босанско-херцеговскиот ентитет Република Српска, Милорад Додик, побарал затворската казна на која беше осуден да се замени со парична казна.

Барањето следи откако Централната изборна комисија (ЦИК) на Босна и Херцеговина вчера едногласно одлучи да му го одземе мандатот на Додик.

ЦИК БиХ ја донесе оваа одлука постапувајќи во согласност со конечната пресуда со која Додик беше осуден на една година затвор и шестгодишна забрана за политичка активност, поради непочитување на нелегалниот висок претставник Кристијан Шмит.

Во меѓувреме, адвокатите на Додик презедоа чекори за да го спасат од затвор, барајќи од судот наместо тоа да му изрече парична казна.

„Судот го прими барањето на Милорад Додик за замена на затворската казна со парична казна. Одлуката ќе се донесе во разумен рок“, се вели во соопштението на Судот на Босна и Херцеговина објавено во четврток.

Кривичниот законик на Босна и Херцеговина предвидува можност затворските казни до една година да се заменат со парична казна, така што осуденото лице ќе го откупи секој ден затвор во износ од 100 конвертибилни марки, односно 50 евра.