Додик побарал затворската казна да му биде заменета со парична казна
Кривичниот законик на БиХ предвидува можност затворските казни до една година да се заменат со парична казна, така што претседателот на Република Српска ќе го откупи секој ден затвор во износ од 50 евра, односно ќе уплати 18.670 евра
Додик изјави дека преку референдум ќе бара мандат од народот, кој му го дал мандатот, а не ЦИК / AA
пред 18 часа

Разрешениот претседател на босанско-херцеговскиот ентитет Република Српска, Милорад Додик, побарал затворската казна на која беше осуден да се замени со парична казна.

Барањето следи откако Централната изборна комисија (ЦИК) на Босна и Херцеговина вчера едногласно одлучи да му го одземе мандатот на Додик.

ЦИК БиХ ја донесе оваа одлука постапувајќи во согласност со конечната пресуда со која Додик беше осуден на една година затвор и шестгодишна забрана за политичка активност, поради непочитување на нелегалниот висок претставник Кристијан Шмит.

Во меѓувреме, адвокатите на Додик презедоа чекори за да го спасат од затвор, барајќи од судот наместо тоа да му изрече парична казна.

„Судот го прими барањето на Милорад Додик за замена на затворската казна со парична казна. Одлуката ќе се донесе во разумен рок“, се вели во соопштението на Судот на Босна и Херцеговина објавено во четврток.

Кривичниот законик на Босна и Херцеговина предвидува можност затворските казни до една година да се заменат со парична казна, така што осуденото лице ќе го откупи секој ден затвор во износ од 100 конвертибилни марки, односно 50 евра.

Во случајот на Додик, ова би значело дека во државниот буџет треба да се уплати износ од 36.500 конвертибилни марки, односно 18.670 евра.

Судот до кој е поднесено барањето мора формално да го одобри ублажувањето на казната, но нема пречки бидејќи правната пракса не предвидува судовите да вршат проценка на оправданоста на барањето, туку само да утврдат дали се исполнети формалните услови за ова.

Додик сега планира повторно да свика седница на ентитетскиот парламент за да може да ја оцени судската пресуда, а има намера да побара и организирање референдум.

„Мандатот ми го даде народот, па затоа ќе го послушам на референдумот, кој ќе се одржи во наредниот период, а на кој ќе се одлучува за мене“, рече Додик.

Додик беше осуден на затвор поради непочитување на одлуките на високиот претставник на меѓународната заедница, а Судот на БиХ му забрани шест години да ги извршува сите позиции во извршните и законодавните тела, како и да биде назначен на која било позиција во институции делумно или целосно финансирани од буџетот.

Адвокатите на Додик најавија дека сега ќе испратат жалба до Уставниот суд на БиХ за да ја оспорат конечната пресуда, а доколку таму добијат одбивање, планираат да се жалат до Европскиот суд за човекови права (ЕСЧП).

