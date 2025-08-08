Министерството за надворешни работи (МНР) на Црна Гора е подготвено да ги реши отворените прашања со Хрватска преку дијалог, соопшти владиниот оддел како одговор на протестната нота испратена од хрватските колеги поради изработката на значки со ликот на школскиот брод „Јадран“, кој Хрватска го смета за свој воен имот.
Црногорското МНР одговориле на нотата преку дипломатски канали, пишува Вијести.
Тие изјавија дека во одговорот до Хрватите, одделот јасно ја нагласил подготвеноста на Црна Гора, преку конструктивен и искрен дијалог, да се справи со сите заеднички идентификувани отворени прашања во односите со Хрватска.
„Исто така, Министерството потсети на веќе постигнатиот договор за време на билатералните консултации одржани во јануари и мај, кој, меѓу другото, предвидуваше формирање специјализирани комисии од двете страни, со цел размена на релевантни аргументи и наоѓање билатерално решение за конкретното прашање“, соопшти МНР.
Од министерството додаваат дека државата останува апсолутно посветена на зајакнување на односите со Хрватска врз основа на добрососедство, пријателство и заеднички европски и евроатлантски вредности.
На крајот од минатата година, Хрватска не ѝ дозволи на Црна Гора да го затвори Поглавјето 31 - Надворешна, безбедносна и одбранбена политика, откако односите меѓу двете земји се влошија.
Претходно, Загреб, во форма на нон-пејпер, издаде барања за решавање на неколку прашања што ги смета за отворени и за кои тврди дека им штетат на меѓусебните односи.
Односите се затегнати поради голем број прашања - сопственост на бродот Јадран, обештетување на поранешните притвореници во логорот во Мориње, името на базенот во Котор и, како што се тврди, најмногу откако црногорскиот парламент ја усвои Резолуцијата за геноцид во логорите Јасеновац, Дахау и Маутхаузен на крајот на јуни минатата година.
Потоа Хрватска испрати протестна нота и прогласи тројца црногорски политичари за персона нон грата - претседателот на Собранието и претседател на Новата српска демократија Андрија Мандиќ, вицепремиерот и лидер на демократите Алекс Бечиќ и претседателот на парламентарната Демократска народна партија Милан Кнежевиќ.
Хрватска испрати нова протестна нота на почетокот на август поради одлуката на црногорското Министерство за одбрана да изработи значки со ликот на бродот Јадран, за кој хрватската страна тврди дека им припаѓа.
Во нотата, тие објавија „детална анализа на целокупната воена сукцесија“, според која, како што тврдат, Црна Гора ѝ должи на Хрватска повеќе од две милијарди американски долари, без да прецизираат на што се однесува.
Од друга страна, Министерството за одбрана на Црна Гора тврди дека немало официјална потврда за тврдењата за каков било долг на Црна Гора.