Министерството за надворешни работи (МНР) на Црна Гора е подготвено да ги реши отворените прашања со Хрватска преку дијалог, соопшти владиниот оддел како одговор на протестната нота испратена од хрватските колеги поради изработката на значки со ликот на школскиот брод „Јадран“, кој Хрватска го смета за свој воен имот.

Црногорското МНР одговориле на нотата преку дипломатски канали, пишува Вијести.

Тие изјавија дека во одговорот до Хрватите, одделот јасно ја нагласил подготвеноста на Црна Гора, преку конструктивен и искрен дијалог, да се справи со сите заеднички идентификувани отворени прашања во односите со Хрватска.

„Исто така, Министерството потсети на веќе постигнатиот договор за време на билатералните консултации одржани во јануари и мај, кој, меѓу другото, предвидуваше формирање специјализирани комисии од двете страни, со цел размена на релевантни аргументи и наоѓање билатерално решение за конкретното прашање“, соопшти МНР.

Од министерството додаваат дека државата останува апсолутно посветена на зајакнување на односите со Хрватска врз основа на добрососедство, пријателство и заеднички европски и евроатлантски вредности.

На крајот од минатата година, Хрватска не ѝ дозволи на Црна Гора да го затвори Поглавјето 31 - Надворешна, безбедносна и одбранбена политика, откако односите меѓу двете земји се влошија.