Основниот суд во Приштина денес го осуди помошникот-директор на Канцеларијата за Косово, Игор Поповиќ, на затворска казна од шест месеци, која беше заменета со парична казна во износ од 3.000 евра, како и двегодишна забрана за влез во Косово.

Поповиќ не присуствуваше на изрекувањето на пресудата, а судијата изјави дека тој ќе биде протеран од Косово.

Како што е наведено, казната е изречена врз основа на спогодба за признавање на вина за наводно кривично дело „поттикнување раздор и нетрпеливост“.

Специјалното обвинителство во Приштина на 5 август објави дека поднело обвинение против Поповиќ за „поттикнување раздор и нетрпеливост“ откако во Велика Хоча на одбележувањето на годишнината од страдањето на Србите во регионот Ораховац, ОВК ја нарече терористичка организација.