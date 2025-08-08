Основниот суд во Приштина денес го осуди помошникот-директор на Канцеларијата за Косово, Игор Поповиќ, на затворска казна од шест месеци, која беше заменета со парична казна во износ од 3.000 евра, како и двегодишна забрана за влез во Косово.
Поповиќ не присуствуваше на изрекувањето на пресудата, а судијата изјави дека тој ќе биде протеран од Косово.
Како што е наведено, казната е изречена врз основа на спогодба за признавање на вина за наводно кривично дело „поттикнување раздор и нетрпеливост“.
Специјалното обвинителство во Приштина на 5 август објави дека поднело обвинение против Поповиќ за „поттикнување раздор и нетрпеливост“ откако во Велика Хоча на одбележувањето на годишнината од страдањето на Србите во регионот Ораховац, ОВК ја нарече терористичка организација.
Поповиќ беше уапсен на 18 јули на административниот премин Брњак.
Апсењето предизвика дополнително влошување на односите меѓу Приштина и Белград.
Поради тоа директорот на Канцеларијата за Косово, Петар Петковиќ изјави дека им кажал на претставниците на меѓународната заедница и на претставникот на ЕУ за дијалог меѓу Белград и Приштина, Питер Соренсен, дека нема да има продолжување на дијалогот додека Поповиќ е во затвор.