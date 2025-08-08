Кинескиот претседател Кси Џинпинг денес разговарал телефонски со рускиот претседател Владимир Путин, на кого му пренел дека Кина ќе продолжи да промовира мир и преговори во контекст на украинската криза, како и дека Пекинг ги поддржува контактите меѓу Москва и Вашингтон, објавија кинеските медиуми.

Кинеската државна телевизија ЦЦТВ наведува дека за време на разговорот, Џинпинг го изразил принципиелниот став на Кина во врска со украинската криза.

„Нема едноставни решенија за сложени прашања, Кина ќе продолжи да промовира мир и преговори во контекст на украинската криза“, рече кинескиот претседател за време на разговорот со Путин.

Кинескиот лидер истакнал дека „без оглед на тоа како ќе се развива ситуацијата, Кина ќе се држи до својата непроменета позиција и ќе продолжи да промовира мир и преговори“.

Тој исто така рече дека Кина го поздравува одржувањето на контактите меѓу Русија и Соединетите Американски Држави.