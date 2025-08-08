Кинескиот претседател Кси Џинпинг денес разговарал телефонски со рускиот претседател Владимир Путин, на кого му пренел дека Кина ќе продолжи да промовира мир и преговори во контекст на украинската криза, како и дека Пекинг ги поддржува контактите меѓу Москва и Вашингтон, објавија кинеските медиуми.
Кинеската државна телевизија ЦЦТВ наведува дека за време на разговорот, Џинпинг го изразил принципиелниот став на Кина во врска со украинската криза.
„Нема едноставни решенија за сложени прашања, Кина ќе продолжи да промовира мир и преговори во контекст на украинската криза“, рече кинескиот претседател за време на разговорот со Путин.
Кинескиот лидер истакнал дека „без оглед на тоа како ќе се развива ситуацијата, Кина ќе се држи до својата непроменета позиција и ќе продолжи да промовира мир и преговори“.
Тој исто така рече дека Кина го поздравува одржувањето на контактите меѓу Русија и Соединетите Американски Држави.
„Кина го поздравува одржувањето на контактите меѓу Русија и Соединетите Американски Држави, подобрувањето на односите и напредокот во политичкото решение на украинската криза“, објави кинеската телевизија.
За време на нивниот телефонски разговор, Џинпинг и Путин високо го оцениле нивото на стратешка соработка меѓу двете земји.
„Лидерите на двете земји високо го оценија високото ниво на политичка доверба и стратешка соработка меѓу Кина и Русија и едногласно се согласија заеднички да ги подобрат односите меѓу двете земји кон поголем развој“, објави кинеската телевизија, пренесува ТАСС.
Се забележува дека страните изјавиле дека заеднички ќе го подготват самитот на Шангајската организација за соработка (ШОС) во Тјенџин, обезбедувајќи пријателска, единствена атмосфера и промовирајќи го квалитативниот развој на таа организација.
ЦЦТВ забележува дека разговорот се одржал на иницијатива на руската страна.