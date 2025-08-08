Едно тивко летно утро во 1945 година, 13-годишниот Теруми Танака читал книга, целосно несвесен дека, во трепкање со око, заслепувачка светлина и жежок оган ќе го срушат неговиот свет засекогаш.

„Прво го слушнав гласното рикање на летачкиот бомбардер“, се сеќава Танака, тогашен ученик во прва година средно училиште, кога САД фрлија атомска бомба врз Нагасаки.

„Станав и отидов до прозорецот да го погледнам небото... Потоа, се рашири огромна светлина. Сè стана бело. Немаше звук, само светлина. Истрчав по скалите и легнав на подот, покривајќи ги очите и ушите. После тоа, ја изгубив свеста.“

На 6 август пред осумдесет години, Соединетите Држави ја фрлија атомската бомба „Мало момче“ врз јапонскиот град Хирошима. Три дена подоцна, втора бомба, „Дебелиот човек“, беше детонирана над Нагасаки.

Танака, сега 92-годишен и добитник на Нобелова награда за мир, е еден од ретките преостанати хибакуша: преживеани од американските атомски бомбардирања на Хирошима и Нагасаки на 6 и 9 август 1945 година.

Три дена пред ужасот раскажан од Танака, Хирошима ја доживеа истата судбина. До ден-денес, ова остануваат единствените нуклеарни напади извршени во историјата на војувањето.

Заедно, двете бомби- „Малото момче“ и „Дебелиот човек“ убија околу 250.000 луѓе и оставија доживотна траума кај преживеаните, од кои многумина беа замолчени од болести предизвикани од зрачење или социјална исклученост.

И сепак, 80 години подоцна, Соединетите Држави никогаш не се извинија.

Уште полошо, официјалните наративи - вклучително и оние од Обединетите нации - сè уште не го именуваат актерот. „Атомските бомби паднаа врз Хирошима и Нагасаки“, велат тие, како бомбите сами да паднале.

Тоа е лингвистички трик што одразува пошироко одбивање на соочување со она што многу експерти денес го тврдат дека не е само чин на масовно убиство, туку и воено злосторство.

Неказнето извршување на злосторства

Не е изненадувачки што атомските бомбардирања никогаш не беа изнесени пред суд, бидејќи САД беа сторителите.

По Втората светска војна, Вашингтон беше и судија и победник на судењата во Токио, додека неговите сопствени дејствија, вклучително и бомбардирањето на Токио и употребата на нуклеарно оружје, избегнаа детелна контрола.

Сè поголем број правни научници, вклучително и поранешни претставници на ОН, тврдат дека атомските бомбардирања на Хирошима и Нагасаки би претставувале воени злосторства според денешните правни стандарди.

Експертите по меѓународно право и историја забележуваат дека бомбардирањето на Хирошима им дало приоритет на масовните цивилни смртни случаи, а уништувањето на воените цели служело како секундарно оправдување.

Денес, таков чин би се сметал за тешко кршење на меѓународното хуманитарно право, кршејќи ги принципите на дистинкција, пропорционалност и претпазливост како што се кодифицирани во Протоколот.

Анализите на Меѓународниот комитет на Црвениот крст (МКЦК) и Меѓународното здружение на адвокати против нуклеарно оружје (ИАЛАНА), исто така, потврдија дека нуклеарното оружје би ги прекршило овие принципи.

Иако овие закони беа кодифицирани по 1945 година, многу правни научници тврдат дека бомбардирањата веќе ги побивале нормите на војување во тоа време, што ги прави ретроактивно идентификувани како воени злосторства.

„Доколку Германија или Јапонија развиле и користеле атомски бомби во Втората светска војна против населените градови на победниците, судењата за воени злосторства одржани во Нирнберг или Токио сигурно ќе ја истражеле, и по секоја веројатност, ќе ја осуделе, употребата на ова оружје и ќе ги казниле одговорните службеници како воени злосторници…“, вели професорот Ричард Фалк, поранешен специјален известувач на ОН за човекови права.

Она што го прави случајот уште пострашен е сопственото оправдување на САД: да ја принудат Јапонија да се предаде и да „спасат животи“, како што тврдеше претседателот Хари Труман во тоа време.

Но овој наратив долго време го оспоруваат историчарите кои тврдеа дека Јапонија веќе е на работ на предавање и дека влегувањето на Советскиот Сојуз во војната би го запечатило.

Обликување на сеќавањето преку моќ

Експертот од Институтот за мир во Хирошима, Шота Мориуе, се согласува.

„Атомското бомбардирање го претвори градот Хирошима во пепел. Луѓето изгубија сè - своите домови, својата работа, својата храна и пред сè, своите семејства и пријатели“, вели Мориуе за ТРТ Ворлд.

„Низ Јапонија, повеќе од 100 градови беа уништени од воздушните напади на САД. Но обемот и уништувањето во Хирошима беа без преседан.“