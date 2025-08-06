РЕГИОН
Соренсен во Приштина со Османи и Курти за напредокот на дијалогот со Белград
Со специјалниот претставник на ЕУ за дијалогот меѓу Белград и Приштина беше разгледан процесот на конституирање на Собранието и другите институции, како и важноста на нивното демократското функционирање со цел унапредување на заедничките цели
Таа го нагласи значењето на интеграцијата на Косово во меѓународните организации, со посебен акцент на Советот на Европа / AA
пред 21 часа

Специјалниот претставник на Европската Унија за дијалогот меѓу Белград и Приштина, Петер Соренсен, се сретна во среда во Приштина со косовската претседателка Вјоса Османи и вршителот на должноста премиер Албин Курти.

„Тука сум поради мојот мандат, да разговарам за тоа како да се спроведат договорите, бидејќи политичката ситуација тука значи дека работите можат да потраат подолго. Значи, ова е редовна средба. Мило ми е што сум тука“, рече Соренсен.

Како што објави Кабинетот на претседателот, Османи на средбата ја истакнала потребата од подобрување на процесот на европска интеграција на Косово, како и важноста од укинување на санкциите на ЕУ, кои најмногу влијаат врз граѓаните на Република Косово.

Како дел од дискусијата, беше разгледан процесот на конституирање на Собранието и другите институции, како и важноста на демократското функционирање на овие институции со цел унапредување на заедничките цели.

Косовската претседателка се осврна и на прашањето за произволните апсења на косовски граѓани од страна на Србија, барајќи „ангажман на меѓународната заедница за Србија да ги запре овие нелегални дејствија против граѓаните на Косово“.

Таа го нагласи значењето на интеграцијата на Косово во меѓународните организации, со посебен акцент на Советот на Европа, како и други важни организации.

Што се однесува до дијалогот меѓу Косово и Србија, Османи го нагласи значењето на фер и непристрасен процес, со поставување јасни цели, што би придонело и за подобрување на мирот, стабилноста и европската перспектива на регионот како целина.

