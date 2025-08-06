Специјалниот претставник на Европската Унија за дијалогот меѓу Белград и Приштина, Петер Соренсен, се сретна во среда во Приштина со косовската претседателка Вјоса Османи и вршителот на должноста премиер Албин Курти.

„Тука сум поради мојот мандат, да разговарам за тоа како да се спроведат договорите, бидејќи политичката ситуација тука значи дека работите можат да потраат подолго. Значи, ова е редовна средба. Мило ми е што сум тука“, рече Соренсен.

Како што објави Кабинетот на претседателот, Османи на средбата ја истакнала потребата од подобрување на процесот на европска интеграција на Косово, како и важноста од укинување на санкциите на ЕУ, кои најмногу влијаат врз граѓаните на Република Косово.

Како дел од дискусијата, беше разгледан процесот на конституирање на Собранието и другите институции, како и важноста на демократското функционирање на овие институции со цел унапредување на заедничките цели.