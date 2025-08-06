РЕГИОН
ДЗС: Во првата половина од годинава извезени стоки во вредност од 4,034 милијарди евра
Најголемо учество во извозот имаат катализаторите на носачи со благородни метали или нивни соединенија, сетовите на проводници за палење и слично, за возила, авиони или бродови, деловите на седишта од подгрупата 821.1 и други катализатори на носачи.
6 август 2025

Во првите шест месеци од годинава од земјава вкупно се извезени стоки во вредност од 249 072,3 милиони денари или 4,034 милијарди евра што е пораст од 2,9 проценти  во споредба со истиот период од претходната година. Вредноста на увезената стока, во периодот јануари – јуни 2025 година, изнесува 349 611,4 милиони денариили 5,675 милијарди евра што е за 2,4 отсто повеќе во споредба со истиот период лани. Покриеноста на увозот со извоз е 71,2 процента.

Според податоците на Државниот завод за статистика на Република Северна Македонија, најголемо учество во извозот имаат катализаторите на носачи со благородни метали или нивни соединенија, сетовите на проводници за палење и слично, за возила, авиони или бродови, деловите на седишта од подгрупата 821.1 и други катализатори на носачи.

Во увозот најмногу се застапени нафтените масла и маслата добиени од битуменозни минерали (освен сурови), другите метали од платинската група и нивни легури, необработени или во облик на прав, платината и легурите на платина, необработени или во прав и електричната енергија.

Во првите шест месеци од 2025 година земјава најмногу тргувала Германија, Велика Британија, Грција, Кина и Србија, кои учествуваат со 47,3  отсто во вкупниот обем на размената. Во вкупната размена најголемо учество имаат земјите членки на Европската Унија со кои е реализирана 60,4 отсто од трговијата.

