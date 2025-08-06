Во првите шест месеци од годинава од земјава вкупно се извезени стоки во вредност од 249 072,3 милиони денари или 4,034 милијарди евра што е пораст од 2,9 проценти во споредба со истиот период од претходната година. Вредноста на увезената стока, во периодот јануари – јуни 2025 година, изнесува 349 611,4 милиони денариили 5,675 милијарди евра што е за 2,4 отсто повеќе во споредба со истиот период лани. Покриеноста на увозот со извоз е 71,2 процента.

Според податоците на Државниот завод за статистика на Република Северна Македонија, најголемо учество во извозот имаат катализаторите на носачи со благородни метали или нивни соединенија, сетовите на проводници за палење и слично, за возила, авиони или бродови, деловите на седишта од подгрупата 821.1 и други катализатори на носачи.