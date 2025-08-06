Воведено е формално основно образование во болнички услови за деца на долготрајно лекување на Клиниката за детски болести во Скопје, денеска официјално најавија министерката за образование и наука Весна Јаневска, министерот за здравство Азир Алиу и Марија Вук, претседателка на НВО САНО – Здружение кое им помага на децата со канцер.

Како што беше појаснето, МОН со поддршка од граѓанскиот сектор (САНО НВО – здружение кое им помага на децата заболени од канцер), воведува формално основно образование за децата кои се на подолгорочно лекување на Клиниката за детски болести во Скопје.

„Направени се измени на законска и подзаконска регулатива и училиштата каде се запишани децата кои се на лекување на Клиниката, треба да ги вклучат во настава од септември – директно, односно онлајн додека траат часовите, или преку асинхрона комуникација (наставникот му испорачува материјали на ученикот, му задава задачи, оценува знаење…). Наставникот може да организира и индивидуална настава за ученикот, преку некоја дигитална алатка“, беше споделено денеска на Клиниката и истакнато дека сето ова зависи и од здравствената состојба на детето.

Целта е децата да немаат застој во воспитно – образовниот процес и по завршување на лекувањето, полесно да се ресоцијализираат, да се вратат во училиштето и меѓу другарчињата. Беше нагласено дека ниедно дете не смее да биде лишено од образование само затоа што се лекува и дека болеста не значи изолација, прекин или заборавеност. Во тек биле обуки за ефективна работа на далечина на наставниците со овие деца.

„Имам голема чест како директор на Клиниката за детски болести да бидам дел од овој многу важен момент за децата во болница. Се работи за проектот – Воведување на формално образование за децата кои се наоѓаат на подолг болнички престој или се лекуваат во домашни услови поради сериозни здравствени состојби, како што се малигни заболувања и други. Овој проект е поддржан од Министерството за образование, Министерството за здравство, Клиниката за детски болести и НВО САНО“, рече директорот на Клиниката, Реџеп Мемеди.

Тој подвлече дека образованието не е само средство за учење, туку и клучна алатка за емоционална стабилност и зачувување на самодовербата на децата, па според тоа, додаде, вклучувањето на децата од болница во формалното образование значи половина здравје, бидејќи доброто ментално здравје кај овие мали пациенти значи дека многу полесно и помотивирано ќе го поминат долготрајниот пат на лекување.

„Изразувам голема благодарност на Министерството за образование, Министерството за здравство и Здружението САНО за овој историски чекор од аспект на образованието на учениците во болница. Во името на целиот колектив, на учениците во болница им посакувам успешна настава, а ние ќе дадеме се од себе да им помогнеме првин да ја совладаат болеста, а потоа бројките и буквите“, нагласи Мемеди.