Филмот „Диџеј Ахмет“ од режисерот Георги М. Унковски ќе се натпреварува за наградата „Срце на Сараево“ во рамките на 31-то издание на познатиот Филмски фестивал во Сараево, кој ќе се одржи од 15 до 22 август.

Според досега најавеното, холивудските ѕвезди Вилем Дефо, Стелан Скарсгард и Реј Винстон ќе го добијат Почесното срце на Сараево„како признание за нивниот извонреден придонес во уметноста на филмот“.

Организаторите на Меѓународниот фестивал на филмска камера „Браќа Манаки“ во Битола, веќе најавија дека филмот „Диџеј Ахмет“ ќе ја има својата македонска премиера во септември на затворањето на фестивалот.

Во официјалната програма на Филмскиот фестивал во Сараево е вклучена и словенечко-македонската копродукција „Фантазии“ од режисерката Кукла (Катерина Рашек), чиј македонски копродуцент е Дејан Крајчевски од „Круг филм“. Во програмата за кратки филмови е вклучен и „Берни очи“ од Ермал Гердовци, косовско-македонска копродукција.

Светската премиера на „Диџеј Ахмет“ беше на 24 јануари, на Филмскиот фестивал Санденс, каде што освои две награди, а по прикажувањето доби одлични рецензии во две од трите највлијателни филмски списанија „Холивуд репортер“ и „Варајети“.