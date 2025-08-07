Нема простор за пазарење, преговори, отстапки или тајни обиди во процесот „Туркије без терор“, изјави турскиот претседател Реџеп Таип Ердоган во писмо до семејствата на мачениците и ветераните.
Ердоган нагласи дека секој сантиметар од земјата е натопен со крвта на мачениците и ветераните, велејќи дека мирот, безбедноста и гордоста што Туркије ги ужива денес се должат пред сè на нивната жртва, а заштитата на нивното наследство е најважна должност на државата.
„Особено ве молам да бидете сигурни дека немало простор за пазарење, преговори, отстапки, тајни и сервилни иницијативи во ниту еден момент од овој процес, и нема да има простор за такви во иднина“, напиша Ердоган.
„Не е преземен, ниту ќе биде преземен никаков чекор што би ги мачел драгоцените души на нашите маченици или би ги повредил семејствата на нашите маченици и нашите ветерани“, додаде тој.
„Откако ќе се постигнат целите за држава без терор и регион, ќе се отвори сосема ново поглавје за земјата“, рече Ердоган, додавајќи: „Нашето илјадагодишно братство ќе достигне нова фаза; а семето на раздор посеано меѓу нас ќе биде искоренето и фрлено засекогаш“.
Писмо до пошироката јавност
Ердоган, исто така, испрати писмо до сите граѓани за целите на Туркије без терор.
Тој рече дека продолжуваат неуморно да работат за силна и голема Туркије, со свест дека ја носат одговорноста на секој граѓанин на своите рамена.
Тој рече дека во текот на изминатите 23 години, преку инвестициите што беа направени и проектите, реформите, услугите и регулативите што беа спроведени, Туркие се издигна на почитувана позиција и во регионот и на глобалната сцена.
Ердоган нагласи дека и покрај сите пречки поставени пред нив, тие ги здружиле силите со нацијата за зајакнување на демократијата, проширување на правата и слободите, елиминирање на структурите на потчинетост и воспоставување на суверенитетот на националната волја низ сите државни институции.
Тој рече дека иако бескомпромисно се борат против сите форми на тероризам, ги преземаат сите потребни чекори за да обезбедат 86 милиони граѓани да живеат во мир, спокојство и братство.
„Заедно со нашата нација, решени сме да го прекинеме крвавиот синџир што ја спречуваше нашата земја да ги постигне своите цели половина век. Со Божја волја, на крајот ќе ја постигнеме целта за Турција без терор и регион без терор“, рече тој.
„Бидете сигурни, точно знаеме што правиме и дејствуваме со стратешка интелигенција, најголема грижа и чувствителност. Секој чекор што го преземаме е внимателно пресметан“, рече претседателот.
„Во нашите напори за Туркије без терор нема простор за никаков процес на давање и земање, какво било пазарење или какви било чекори што би ја загрозиле нашата независност и иднина, и никогаш нема да има“, додаде тој.
„Никогаш не сме дозволиле и никогаш нема да дозволиме никаков обид што би ги повредил благородните души на нашите маченици, би ги вознемирил нашите ветерани или би ги растажил и посрамил семејствата на нашите паднати херои.“