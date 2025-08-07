Нема простор за пазарење, преговори, отстапки или тајни обиди во процесот „Туркије без терор“, изјави турскиот претседател Реџеп Таип Ердоган во писмо до семејствата на мачениците и ветераните.

Ердоган нагласи дека секој сантиметар од земјата е натопен со крвта на мачениците и ветераните, велејќи дека мирот, безбедноста и гордоста што Туркије ги ужива денес се должат пред сè на нивната жртва, а заштитата на нивното наследство е најважна должност на државата.

„Особено ве молам да бидете сигурни дека немало простор за пазарење, преговори, отстапки, тајни и сервилни иницијативи во ниту еден момент од овој процес, и нема да има простор за такви во иднина“, напиша Ердоган.

„Не е преземен, ниту ќе биде преземен никаков чекор што би ги мачел драгоцените души на нашите маченици или би ги повредил семејствата на нашите маченици и нашите ветерани“, додаде тој.

„Откако ќе се постигнат целите за држава без терор и регион, ќе се отвори сосема ново поглавје за земјата“, рече Ердоган, додавајќи: „Нашето илјадагодишно братство ќе достигне нова фаза; а семето на раздор посеано меѓу нас ќе биде искоренето и фрлено засекогаш“.

Писмо до пошироката јавност

Ердоган, исто така, испрати писмо до сите граѓани за целите на Туркије без терор.

Тој рече дека продолжуваат неуморно да работат за силна и голема Туркије, со свест дека ја носат одговорноста на секој граѓанин на своите рамена.