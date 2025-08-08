Јасно гледаме дека геополитичките ризици што започнаа со геноцидот во Газа се зголемија со нападите на Израел врз Либан, Јемен, Иран и Сирија, изјави денес турскиот претседател Реџеп Таип Ердоган.

„Како што се одмотуваат нови шеми во нашиот регион, неопходност и државна мудрост е Турција да преземе решителни чекори за да ги спречи овие заговори“, рече Ердоган на 38-то финансиско генерално собрание на Одборот за надворешни економски односи на Турција (ДЕИК) во Истанбул.

Укажувајќи ги регионалните превирања како закана за стабилноста и безбедноста, Ердоган ја нагласи потребата Туркије да дејствува решително.

„Додека се одвиваат нови шеми во нашиот регион, неопходност од државна мудрост е Туркије да преземе решителни чекори за да ги спречи овие заговори“, рече тој.

Ердоган, исто така, ја нагласи растечката улога на Туркије во дипломатијата, велејќи: „Туркије станува баран актер на мировните маси“, бидејќи Анкара продолжува да се позиционира како клучен посредник во услови на променливи сојузи и интензивирање на конфликтот.

Тој го нагласи пристапот на надворешната политика на неговата влада како оној центриран на „човечкиот живот и достоинство“, додека го отфрла и молчењето пред неправдата и безгрижниот авантуризам.