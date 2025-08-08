ТУРКИЈЕ
Ердоган: Геополитичките закани растат поради израелските напади на Блискиот Исток
Ние ниту молчиме пред лицето на угнетувањето, ниту се стремиме кон неодговорни авантури, преземаме најсоодветни чекори за угнетените кои гледаат кон нашата земја со надеж, изјави денес турскиот претседател Реџеп Таип Ердоган
Додека се одвиваат нови шеми во регионoт, државна мудрост е Туркије да преземе решителни чекори за да ги спречи овие заговори, рече Ердоган / AA
пред 14 часа

Јасно гледаме дека геополитичките ризици што започнаа со геноцидот во Газа се зголемија со нападите на Израел врз Либан, Јемен, Иран и Сирија, изјави денес турскиот претседател Реџеп Таип Ердоган.

„Како што се одмотуваат нови шеми во нашиот регион, неопходност и државна мудрост е Турција да преземе решителни чекори за да ги спречи овие заговори“, рече Ердоган на 38-то финансиско генерално собрание на Одборот за надворешни економски односи на Турција (ДЕИК) во Истанбул.

Укажувајќи ги регионалните превирања како закана за стабилноста и безбедноста, Ердоган ја нагласи потребата Туркије да дејствува решително.

„Додека се одвиваат нови шеми во нашиот регион, неопходност од државна мудрост е Туркије да преземе решителни чекори за да ги спречи овие заговори“, рече тој.

Ердоган, исто така, ја нагласи растечката улога на Туркије во дипломатијата, велејќи: „Туркије станува баран актер на мировните маси“, бидејќи Анкара продолжува да се позиционира како клучен посредник во услови на променливи сојузи и интензивирање на конфликтот.

Тој го нагласи пристапот на надворешната политика на неговата влада како оној центриран на „човечкиот живот и достоинство“, додека го отфрла и молчењето пред неправдата и безгрижниот авантуризам.

„Ние спроведуваме политика што се фокусира на човечкиот живот и достоинство, со цел да ја држиме нашата земја подалеку од тензии“, рече Ердоган.

„Ние ниту молчиме пред лицето на угнетувањето, ниту се стремиме кон неодговорни авантури. Преземаме најсоодветни чекори за угнетените кои гледаат кон нашата земја со надеж.“

Зборувајќи за времето на зголемени геополитички тензии, Ердоган го наведе постојаното вклучување на Туркије во конфликтните зони каде што беа потребни дипломатија и хуманитарна акција.

„Ова го правевме во Сирија десет години. Ова го правевме од првиот ден на војната меѓу Русија и Украина. Од Либија до Карабах - каде и да бевме потребни, го правевме тоа“, рече тој.


