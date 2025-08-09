ТУРКИЈЕ
3 мин читање
„Момент на Пепелашка“: Како Туркије ја врати ограбената статуа на Марко Аврелиј
Обвинителот на Менхетен го мереше стапалото на статуата во Њујорк, а ние истовремено го меревме пиедесталот во Бубон, поклопувањето беше милиметарски совршено, вели Зејнеп Боз од Одделот за борба против нелегалната трговија со културни добра
„Момент на Пепелашка“: Како Туркије ја врати ограбената статуа на Марко Аврелиј
Статуата се чувала во Музејот на уметност во Кливленд пред преговорите да доведат до нејзино враќање / AA
пред 16 часа

Враќањето на статуата на царот Марко Аврелиј од римската ера во Туркије го означува крајот на 65-годишната кампања за враќање на артефактот ограбен од античкиот град Бубон во југозападна Анадолија.

Операцијата, спроведена во соработка со Канцеларијата на окружниот обвинител на Менхетен и истрагите на американската служба за внатрешна безбедност, се смета за пресвртница во напорите на Туркије за борба против трговијата со културни добра.

„Ова беше еден од најтешките случаи со кои некогаш сме се справиле“, рече Зејнеп Боз, раководителка на Одделот за борба против нелегалната трговија со културни добра. 

„Барањето за враќање го иницираше проф. д-р Џале Инан, првата жена археолог во Туркије. Чест ми е да ѝ го припишам ова враќање на нејзиното наследство.“

Боз рече дека случаите на репатријација на уметнички дела честопати траат со децении поради правни и доказни предизвици и дека многу пазарни земји ги третираат антиквитетите како алатки за инвестирање, за разлика од Туркије, која ги смета за дел од својот културен идентитет.

„Овие предмети не се само за сопственост; тие често се користат за перење пари или за финансирање на тероризам“, рече Боз. „Нивното репатрирање значи не само враќање на наследството, туку и прекинување на глобалните криминални мрежи“.

„Момент на Пепелашка“

Соработката со американските власти започнала во 2017 година кога помошникот на окружниот обвинител Метју Богданос ја контактирал Боз во врска со статуата Кибеле. Иако тој случај беше решен дипломатски, тој ги постави темелите за долгогодишно партнерство засновано на меѓусебна доверба, вели таа.

Таа соработка кулминирала во истрагата Бубон, која го потврди потеклото на десетици ограбени римски статуи, вклучувајќи го и на Марко Аврелиј, преку сведоштва на очевидци и 3Д скенирање.

„Имаше момент на Пепелашка“, се присети Боз. „Тимот на јавниот обвинител на Менхетен ја мереше ногата на статуа во Њујорк додека ние истовремено го меревме пиедесталот во Бубон. Поклопувањето беше милиметарски совршено“.

Сведоците, кои сега се во своите 80-ти години, биле убедени да сведочат по почетната недоверба. Клучните докази дошле и од покојната новинарка Озген Аџар, која обезбедила рачно напишан дневник на исповед на криминалец во кој се детално опишани грабежите.

Препорачано

Статуата се чувала во Музејот на уметност во Кливленд пред преговорите да доведат до нејзино враќање.

„Кога силиконскиот калап од стапалото на Маркус совршено се вклопи на оригиналниот пиедестал, тоа беше моментот кога сите напори беа потврдени“, рече Боз.

Побивање на „колонистичките идеи“

Одговарајќи на критиките дека вратените артефакти можеби биле подобро заштитени во странство, Боз се спротивстави на она што го нарече „колонистички идеи“.

Таа истакна дека аргументот за старателство честопати го маскира оригиналниот чин на кражба.

„Никој не вели -Јас го украдов!. Наместо тоа, тие велат-Еј, јас сум негов чувар!“, рече таа.

Нагласувајќи го управувањето со наследството на Туркије, таа додаде: „Ако не бевме добри во заштитата, дали навистина би можеле да одите на антички места за време на вашиот летен одмор? Или да најдете музеј за посета?“

Иако таа ја призна потребата од постојано подобрување на напорите за превенција, Боз нагласи дека сегашното ниво на зачувување во Туркије „не е толку скромно“.

Извор: АА


Повеќе
ЕУ: Подготвуваме противмерки за царините на Трамп, последиците ќе бидат страшни за милиони луѓе
Трамп прогласи економска независност и воведе реципрочни тарифи ширум светот
Трамп очекува наскоро Маск да се повлече од Белата куќа
Министерот Фидан ќе присуствува на состанокот на НАТО во Брисел
Бројот на загинати во земјотресите во Мјанмар надмина 3.000
Произраелските групи притискаат да се прекине мандатот на Франческа Албанезе во ОН
Протест во Сараево поради лошата економска ситуација и високите трошоци за живот
Сојузот на синдикати на С. Македонија на протест, бара зголемување на минималната плата на 500 евра
Кристин Лагард: Тарифите на Трамп ќе имаат негативни последици ширум светот
Сијарто најави дека Унгарија и Србија ќе градат нов нафтовод до 2028 година
Велика Британија воведе електронски дозволи за влез на европските државјани
Косово сака да потпише договор за стратегиска соработка со Велика Британија во областа на одбраната
Мицотакис: Грција има намера да потроши 25 милијарди евра за одбрана во наредните години
Вучевиќ: СНС утре ќе дојде на консултации кај Вучиќ со неколку имиња за мандатарот на новата влада
Кандидатот за врховен судија во кој Маск вложи милиони долари загуби на изборите во Висконсин
Погледнете во TRT Global. Споделете го своето мислење!
Contact us