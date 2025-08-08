ТУРКИЈЕ
Фидан патува во Египет на дипломатски разговори на високо ниво за Газа и регионални прашања
Централна тема на средбите ќе бидат напорите за ставање крај на геноцидот во Газа и обезбедување непречен проток на хуманитарната помош, но и понатамошното зајакнување на мултидимензионалната соработка меѓу Туркије и Египет
Се очекува Фидан да биде примен од египетскиот претседател Абдел Фатах ел-Сиси / Reuters
пред 12 часа

Турскиот министер за надворешни работи Хакан Фидан планира да го посети Египет во сабота на серија дипломатски средби, за време на кои ќе разговараат за воената кампања на Израел во Газа, регионалните прашања и билатералната соработка, соопштија дипломатски извори.

Според информациите од турското Министерство за надворешни работи, се очекува Фидан да биде примен од египетскиот претседател Абдел Фатах ел-Сиси.

На дневен ред ќе бидат разговори за билатералните односи, како и клучните регионални случувања.

Разговорите ќе вклучуваат конкретни чекори за понатамошно зајакнување на мултидимензионалната соработка меѓу Туркије и Египет.

Посебен фокус ќе биде ставен на тековните преговори за прекин на огнот меѓу Хамас и Израел, кои се водат со посредство на Египет, Катар и САД.

Централна тема на средбите ќе бидат напорите за ставање крај на геноцидот во Газа и обезбедување непречен проток на хуманитарна помош во регионот.

Фидан ќе нагласи дека неодамнешните израелски обиди за анексија на Газа и уривање на решението за две држави се најголемата пречка за регионалниот мир и стабилност.

Ќе бидат разгледани и резултатите од Меѓународната конференција за Палестина одржана во Њујорк од 28 до 30 јули, на која учествуваше и Туркије.

Фидан и неговиот египетски колега Бадр Абделати ќе разговараат и за регионалните предизвици и можности за заеднички придонес кон стабилноста во Северна и Источна Африка, како и во регионот Сахел, со посебен фокус на Либија, Судан и Сомалија.

Фидан последен пат се сретна со Абделати за време на 51-та сесија на Советот на министри за надворешни работи на Организацијата за исламска соработка (ОИС), одржана во Истанбул на 20 и 21 јуни.

Неговата последна посета на Каиро беше на 23 март, кога присуствуваше на состанокот на Контакт групата на ОИС и Арапската лига за Газа.

Министерот Абделати ја посети Туркије на 4 февруари.

