Турскиот министер за надворешни работи Хакан Фидан планира да го посети Египет во сабота на серија дипломатски средби, за време на кои ќе разговараат за воената кампања на Израел во Газа, регионалните прашања и билатералната соработка, соопштија дипломатски извори.

Според информациите од турското Министерство за надворешни работи, се очекува Фидан да биде примен од египетскиот претседател Абдел Фатах ел-Сиси.

На дневен ред ќе бидат разговори за билатералните односи, како и клучните регионални случувања.

Разговорите ќе вклучуваат конкретни чекори за понатамошно зајакнување на мултидимензионалната соработка меѓу Туркије и Египет.

Посебен фокус ќе биде ставен на тековните преговори за прекин на огнот меѓу Хамас и Израел, кои се водат со посредство на Египет, Катар и САД.

Централна тема на средбите ќе бидат напорите за ставање крај на геноцидот во Газа и обезбедување непречен проток на хуманитарна помош во регионот.