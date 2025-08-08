Тековната иницијатива за „Туркије без терор“ не е процес на преговори со терористичката група ПКК, туку национален напор за утврдување на следните чекори по неодамнешното прогласување на распуштањето на групата, изјави претседателот на турскиот парламент.
„Дозволете ми јасно да кажам: ова не се преговори“, рече Нуман Куртулмуш во четврток за време на настан во Големото национално собрание на Туркије (ТНСТ).
„Овој процес е за евалуација на новата реалност откако терористичката организација одлучи да се распушти и идентификување чекори што можат да се преземат под покривот на Парламентот за да се продолжи напред - секогаш под овластување и волја на Генералното собрание.“
Куртулмуш ги даде забелешките во присуство на ветерани и семејства на паднати војници, признавајќи ги потенцијалните загрижености околу процесот.
„Не сме во преговори со терористичка група. Напротив, го преиспитуваме патот напред за да обезбедиме Туркије ослободена од тероризам“, рече тој.
Неговите коментари доаѓаат откако претседателот Реџеп Таип Ердоган на 12 јули објави почеток на „ново поглавје“ во историјата на земјата, по одлуката на ПКК да го положи оружјето, со што заврши нејзината 47-годишна терористичка кампања.
ПКК, означена како терористичка организација од Туркије, САД и Европската Унија, одржа конгрес во мај и го објави своето распуштање.
Овој потег дојде по повикот во февруари од затворениот водач на групата, Абдула Оџалан, за прекин на децениските напади.
Како дел од новата иницијатива, парламентарниот комитет - формално именуван како Комитет за национална солидарност, братство и демократија - го одржа својот прв состанок во вторник во турскиот парламент. Телото има задача да ги оцени политичките и правните аспекти на ерата по тероризмот.
Нагласувајќи го поширокото регионално значење на елиминирањето на тероризмот, Куртулмуш рече дека „Туркије без терор значи регион без терор“.
„Ќе ја изградиме оваа иднина заедно“, додаде тој.
Тој, исто така, се осврна на големиот данок што тероризмот го нанесе врз земјата во текот на изминатите децении.
„Речиси половина од 100-годишната историја на Републиката е обележана со терор, болка и жртва“, рече тој.
„Туркије изгуби околу 3 билиони долари и десетици илјади животи. Им го должиме тоа на нашите маченици и на нашите идни генерации да го обновиме нашето единство и вековните братски врски“.
Извор: АА