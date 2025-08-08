ТУРКИЈЕ
2 мин читање
Куртулмуш: Иницијативата Туркије без терор не е процес на преговори со ПКК
Овој процес е за евалуација на новата реалност откако терористичката организација одлучи да се распушти и идентификување чекори што можат да се преземат под покривот на Парламентот за да се продолжи напред, изјави претседателот на турскиот парламент
Куртулмуш: Иницијативата Туркије без терор не е процес на преговори со ПКК
Куртулмуш ги даде забелешките во присуство на ветерани и семејства на паднати војници, признавајќи ги потенцијалните загрижености околу процесот / AA
пред 15 часа

Тековната иницијатива за „Туркије без терор“ не е процес на преговори со терористичката група ПКК, туку национален напор за утврдување на следните чекори по неодамнешното прогласување на распуштањето на групата, изјави претседателот на турскиот парламент.

„Дозволете ми јасно да кажам: ова не се преговори“, рече Нуман Куртулмуш во четврток за време на настан во Големото национално собрание на Туркије (ТНСТ).

„Овој процес е за евалуација на новата реалност откако терористичката организација одлучи да се распушти и идентификување чекори што можат да се преземат под покривот на Парламентот за да се продолжи напред - секогаш под овластување и волја на Генералното собрание.“

Куртулмуш ги даде забелешките во присуство на ветерани и семејства на паднати војници, признавајќи ги потенцијалните загрижености околу процесот.

„Не сме во преговори со терористичка група. Напротив, го преиспитуваме патот напред за да обезбедиме Туркије ослободена од тероризам“, рече тој.

Неговите коментари доаѓаат откако претседателот Реџеп Таип Ердоган на 12 јули објави почеток на „ново поглавје“ во историјата на земјата, по одлуката на ПКК да го положи оружјето, со што заврши нејзината 47-годишна терористичка кампања.

ПКК, означена како терористичка организација од Туркије, САД и Европската Унија, одржа конгрес во мај и го објави своето распуштање.

Овој потег дојде по повикот во февруари од затворениот водач на групата, Абдула Оџалан, за прекин на децениските напади.

Препорачано

Како дел од новата иницијатива, парламентарниот комитет - формално именуван како Комитет за национална солидарност, братство и демократија - го одржа својот прв состанок во вторник во турскиот парламент. Телото има задача да ги оцени политичките и правните аспекти на ерата по тероризмот.

Нагласувајќи го поширокото регионално значење на елиминирањето на тероризмот, Куртулмуш рече дека „Туркије без терор значи регион без терор“.

„Ќе ја изградиме оваа иднина заедно“, додаде тој.

Тој, исто така, се осврна на големиот данок што тероризмот го нанесе врз земјата во текот на изминатите децении.

„Речиси половина од 100-годишната историја на Републиката е обележана со терор, болка и жртва“, рече тој.

„Туркије изгуби околу 3 билиони долари и десетици илјади животи. Им го должиме тоа на нашите маченици и на нашите идни генерации да го обновиме нашето единство и вековните братски врски“.

Извор: АА

Повеќе
ЕУ: Подготвуваме противмерки за царините на Трамп, последиците ќе бидат страшни за милиони луѓе
Трамп прогласи економска независност и воведе реципрочни тарифи ширум светот
Трамп очекува наскоро Маск да се повлече од Белата куќа
Министерот Фидан ќе присуствува на состанокот на НАТО во Брисел
Бројот на загинати во земјотресите во Мјанмар надмина 3.000
Произраелските групи притискаат да се прекине мандатот на Франческа Албанезе во ОН
Протест во Сараево поради лошата економска ситуација и високите трошоци за живот
Сојузот на синдикати на С. Македонија на протест, бара зголемување на минималната плата на 500 евра
Кристин Лагард: Тарифите на Трамп ќе имаат негативни последици ширум светот
Сијарто најави дека Унгарија и Србија ќе градат нов нафтовод до 2028 година
Велика Британија воведе електронски дозволи за влез на европските државјани
Косово сака да потпише договор за стратегиска соработка со Велика Британија во областа на одбраната
Мицотакис: Грција има намера да потроши 25 милијарди евра за одбрана во наредните години
Вучевиќ: СНС утре ќе дојде на консултации кај Вучиќ со неколку имиња за мандатарот на новата влада
Кандидатот за врховен судија во кој Маск вложи милиони долари загуби на изборите во Висконсин
Погледнете во TRT Global. Споделете го своето мислење!
Contact us