Тековната иницијатива за „Туркије без терор“ не е процес на преговори со терористичката група ПКК, туку национален напор за утврдување на следните чекори по неодамнешното прогласување на распуштањето на групата, изјави претседателот на турскиот парламент.

„Дозволете ми јасно да кажам: ова не се преговори“, рече Нуман Куртулмуш во четврток за време на настан во Големото национално собрание на Туркије (ТНСТ).

„Овој процес е за евалуација на новата реалност откако терористичката организација одлучи да се распушти и идентификување чекори што можат да се преземат под покривот на Парламентот за да се продолжи напред - секогаш под овластување и волја на Генералното собрание.“

Куртулмуш ги даде забелешките во присуство на ветерани и семејства на паднати војници, признавајќи ги потенцијалните загрижености околу процесот.

„Не сме во преговори со терористичка група. Напротив, го преиспитуваме патот напред за да обезбедиме Туркије ослободена од тероризам“, рече тој.

Неговите коментари доаѓаат откако претседателот Реџеп Таип Ердоган на 12 јули објави почеток на „ново поглавје“ во историјата на земјата, по одлуката на ПКК да го положи оружјето, со што заврши нејзината 47-годишна терористичка кампања.

ПКК, означена како терористичка организација од Туркије, САД и Европската Унија, одржа конгрес во мај и го објави своето распуштање.

Овој потег дојде по повикот во февруари од затворениот водач на групата, Абдула Оџалан, за прекин на децениските напади.