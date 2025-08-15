Саудиска Арабија најостро го осуди одобрувањето на Израел за изградба на населби што ефикасно би го поделиле окупираниот Западен Брег на два неповрзани дела, јавува Анадолу.

„Кралството, исто така, ги осудува изјавите на израелскиот министер за надворешни работи за спречување на воспоставувањето палестинска држава, сметајќи ги за кршење на меѓународното право“, се вели во соопштението на Министерството за надворешни работи.

Се нагласува дека овие одлуки и изјави потврдуваат дека израелската Влада продолжува со „нелегалните експанзионистички политики, нејзиното попречување на мировните напори и сериозната закана за можноста за дводржавното решение“.

„Ова бара од меѓународната заедница да ги преземе своите законски и морални одговорности, да го заштити палестинскиот народ и да ги исполни своите легитимни права, вклучително и признавањето на палестинската држава“, се додава во соопштението.