Се нагласува дека овие одлуки и изјави потврдуваат дека израелската Влада продолжува со „нелегалните експанзионистички политики, нејзиното попречување на мировните напори и сериозната закана за можноста за дводржавното решение“
15 август 2025

Саудиска Арабија најостро го осуди одобрувањето на Израел за изградба на населби што ефикасно би го поделиле окупираниот Западен Брег на два неповрзани дела, јавува Анадолу.

„Кралството, исто така, ги осудува изјавите на израелскиот министер за надворешни работи за спречување на воспоставувањето палестинска држава, сметајќи ги за кршење на меѓународното право“, се вели во соопштението на Министерството за надворешни работи.

Се нагласува дека овие одлуки и изјави потврдуваат дека израелската Влада продолжува со „нелегалните експанзионистички политики, нејзиното попречување на мировните напори и сериозната закана за можноста за дводржавното решение“.

„Ова бара од меѓународната заедница да ги преземе своите законски и морални одговорности, да го заштити палестинскиот народ и да ги исполни своите легитимни права, вклучително и признавањето на палестинската држава“, се додава во соопштението.

Се повикува Израел да биде принуден да ја прекине својата агресија во Газа, да ги запре нелегалните активности на Западниот Брег и Источен Ерусалим, да ги запре злосторствата против Палестинците и да ги повика одговорните на одговорност.

Ријад, исто така, нагласи дека меѓународната заедница, особено постојаните членки на Советот за безбедност на ОН, треба да преземат итни мерки „за да ги принудат израелските окупаторски власти да ги прекинат своите злосторства против палестинскиот народ и окупираната палестинска територија“ и да обезбедат почитување на резолуциите на ОН и меѓународното право.

Вчера израелските медиуми објавија дека израелскиот министер за финансии Безалел Смотрич одобрил изградба на 3.401 доселеничка единица во Маале Адумим, источно од Ерусалим, како и на уште 3.515 во околните области. Проектот има цел да го подели Западниот Брег на два дела, прекинувајќи ги врските меѓу неговите северни и јужни градови и изолирајќи го Источен Ерусалим.

Минатиот јули Меѓународниот суд на правдата ја прогласи окупацијата на палестинската територија од страна на Израел за нелегална и повика на евакуација на сите населби на Западниот Брег и Источен Ерусалим.

