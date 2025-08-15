Американскиот претседател Доналд Трамп и неговиот руски колега, Владимир Путин, пристигнаа во Алјаска денес на критични разговори насочени кон ставање крај на повеќе од тригодишната војна на Русија против Украина.

Трамп се сретна со Путин на пистата поздравувајќи го на црвениот тепих откако рускиот претседателски авион слета во Анкориџ. Потоа двајцата лидери се упатија на состанок во формат 3 на 3, на кој им се придружија по двајца врвни помошници, објави Белата куќа.

Пред почетокот на средбата, Трамп и Путин се сликаа заедно со своите соработници кои исто така ќе присуствуваат на средбата - Марк Рубио, Стив Виткоф, Сергеј Лавров и Јуриј Ушаков, а во таа прилика Путин изгледаше прилично расположен.

По првата средба, лидерите ќе се упатат кон проширен работен ручек, а дополнителни помошници кои ќе им се приклучат на разговорите.

„Не би бил воодушевен ако не го добијам“, рече Трамп за прекин на непријателствата меѓу земјите. Тој рече дека сите му велат дека нема да добие прекин на огнот до вториот состанок.

„Значи, ќе видиме што ќе се случи. Ќе бидам…нема да бидам среќен ако си заминам без некаков вид прекин на огнот“, рече тој.