Рускиот претседател Владимир Путин вечерва изјави дека разговорот со претседателот на Соединетите Американски Држави, Доналд Трамп, бил темелен и конструктивен и со меѓусебно почитување.

По средбата во помал формат, која траеше два часа и 45 минути, тој рече дека безбедноста на Украина треба да се обезбеди, дека е подготвен да работи на тоа и дека се надева дека договорот што го постигнале заедно ќе помогне да се приближат до таа цел и дека ќе го отвори патот кон мир во Украина.

„Очекуваме дека Киев и европските престолнини ќе го разберат ова конструктивно и нема да ги нарушат работите. Дека нема да се обидат да користат некои задкулисни договори за провокации за да го отфрлат почетниот напредок“, рече Путин.

Тој, исто така, рече дека постојат многу димензии за заедничка работа, како и дека американската и руската инвестициска и деловна соработка имаат огромен потенцијал.

„Русија и САД можат да си понудат толку многу во трговијата, дигиталниот свет, високата технологија и истражувањето на вселената. Гледаме дека соработката на Арктикот е исто така многу можна. Во нашиот меѓународен контекст, на пример, помеѓу Далечниот Исток на Русија и западниот брег на САД. Генерално, многу е важно нашите земји да свртат нов лист, да се вратат на соработката. Симболично е што недалеку од тука, на границата помеѓу Русија и САД, постои таканаречена меѓународна датумска линија“, рече Путин.

Тој исто така рече дека откако излегол од авионот во Анкориџ, му рекол на Трамп: „Добар ден, драг соседу, многу ми е мило што те гледам во добро здравје и жив“.