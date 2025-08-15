Рускиот претседател Владимир Путин вечерва изјави дека разговорот со претседателот на Соединетите Американски Држави, Доналд Трамп, бил темелен и конструктивен и со меѓусебно почитување.
По средбата во помал формат, која траеше два часа и 45 минути, тој рече дека безбедноста на Украина треба да се обезбеди, дека е подготвен да работи на тоа и дека се надева дека договорот што го постигнале заедно ќе помогне да се приближат до таа цел и дека ќе го отвори патот кон мир во Украина.
„Очекуваме дека Киев и европските престолнини ќе го разберат ова конструктивно и нема да ги нарушат работите. Дека нема да се обидат да користат некои задкулисни договори за провокации за да го отфрлат почетниот напредок“, рече Путин.
Тој, исто така, рече дека постојат многу димензии за заедничка работа, како и дека американската и руската инвестициска и деловна соработка имаат огромен потенцијал.
„Русија и САД можат да си понудат толку многу во трговијата, дигиталниот свет, високата технологија и истражувањето на вселената. Гледаме дека соработката на Арктикот е исто така многу можна. Во нашиот меѓународен контекст, на пример, помеѓу Далечниот Исток на Русија и западниот брег на САД. Генерално, многу е важно нашите земји да свртат нов лист, да се вратат на соработката. Симболично е што недалеку од тука, на границата помеѓу Русија и САД, постои таканаречена меѓународна датумска линија“, рече Путин.
Тој исто така рече дека откако излегол од авионот во Анкориџ, му рекол на Трамп: „Добар ден, драг соседу, многу ми е мило што те гледам во добро здравје и жив“.
„Мислам дека е многу соседски. И мислам дека ова се убави зборови што можеме да си ги кажеме еден на друг. Разделени сме со Беринговиот теснец, иако помеѓу руската и американската територија има само два острова. Тие се оддалечени само четири километри. Ние сме блиски соседи и тоа е факт. Исто така е важно што Алјаска има врски со нашето заедничко наследство, историјата меѓу Русија и САД, а многу позитивни настани имаат врски со таа територија. Сепак, постои огромно културно наследство од руска Америка, на пример, Православната црква и повеќе од 700 географски имиња од руско потекло“, рече Путин.
Според него, познато е дека немало самит меѓу Русија и САД четири години, што е долго време и што било многу тешко за билатералните односи, кои, како што вели, се на најниско ниво од Студената војна.
„Мислам дека тоа не им користи на нашите земји и на светот како целина. Очигледно е дека порано или подоцна мора да ја поправиме ситуацијата за да преминеме од конфронтација на дијалог. И во овој случај, лична средба меѓу шефовите на држави требаше да се одржи одамна“, рече тој, додавајќи дека е важно двете страни да бидат ориентирани кон резултати.
„Гледаме дека американскиот претседател има многу јасна претстава за тоа што сака да постигне. Тој искрено се грижи за просперитетот на својата нација. Сепак, тој разбира дека Русија има свои национални интереси. Очекувам дека денешните договори ќе бидат почетна точка, не само за решавање на украинското прашање, туку ќе ни помогнат и да ги обновиме деловните и прагматичните односи меѓу Русија и САД“, рече Путин.
Тој нагласи дека тој и Трамп изградиле многу добар, деловен и сигурен контакт и има секаква причина да верува дека на овој начин може да се постигне крај на конфликтот во Украина.