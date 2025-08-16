Американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека речиси тричасовните директни разговори со рускиот претседател Владимир Путин во петокот не довеле до договор за запирање на војната на Москва во Украина, иако го опиша состанокот како „многу продуктивен“.

Во кратки забелешки за новинарите, двајцата лидери рекоа дека постигнале напредок по неодредени прашања, но не понудија никакви детали ниту одговорија на прашања.

„Имавме исклучително продуктивен состанок и се согласивме за многу работи. Имаше многу, многу точки за кои се согласивме. Би рекол неколку големи точки за кои сè уште не сме стигнале до целта, но постигнавме одреден напредок“, рече Трамп, стоејќи пред позадина на која пишуваше „Во потрага по мир“.

„Нема договор додека не се постигне договор“, додаде тој навестувајќи дека наскоро ќе се јави кај украинскиот претседател Володимир Зеленски и кај европските лидери за да ги извести за разговорите.