Американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека речиси тричасовните директни разговори со рускиот претседател Владимир Путин во петокот не довеле до договор за запирање на војната на Москва во Украина, иако го опиша состанокот како „многу продуктивен“.
Во кратки забелешки за новинарите, двајцата лидери рекоа дека постигнале напредок по неодредени прашања, но не понудија никакви детали ниту одговорија на прашања.
„Имавме исклучително продуктивен состанок и се согласивме за многу работи. Имаше многу, многу точки за кои се согласивме. Би рекол неколку големи точки за кои сè уште не сме стигнале до целта, но постигнавме одреден напредок“, рече Трамп, стоејќи пред позадина на која пишуваше „Во потрага по мир“.
„Нема договор додека не се постигне договор“, додаде тој навестувајќи дека наскоро ќе се јави кај украинскиот претседател Володимир Зеленски и кај европските лидери за да ги извести за разговорите.
„Остануваат само неколку нешта. Некои не се толку значајни. Една е веројатно најзначајна, но имаме многу добри шанси да стигнеме таму. Не стигнавме таму, но имаме многу добри шанси да стигнеме таму“, додаде Трамп.
Путин вечерва изјави дека разговорот со Трамп, бил темелен и конструктивен и со меѓусебно почитување.
Тој рече дека безбедноста на Украина треба да се обезбеди, дека е подготвен да работи на тоа и дека се надева дека договорот што го постигнале заедно ќе помогне да се приближат до таа цел и дека ќе го отвори патот кон мир во Украина.
„Очекуваме дека Киев и европските престолнини ќе го разберат ова конструктивно и нема да ги нарушат работите. Дека нема да се обидат да користат некои задкулисни договори за провокации за да го отфрлат почетниот напредок“, рече Путин.