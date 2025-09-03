Делегација на Вооружените сили на Романија, предводена од началникот на Генералштабот, генерал Георгита Влад, престојува во официјална посета на АРМ.

Генералштабот на македонската армија соопшти дека на официјалната средба помеѓу началникот на Генералштабот на Армијата, генерал-мајор Сашко Лафчиски и генералот Влад е потврдена соработката помеѓу двете армии, која во текот на претходната и оваа година се оценува како исклучително добра и на високо ниво.

Посебно била нагласена успешната соработка на полето на обуката и вежбите реализирани во рамките на иницијативата Б-9, како и во рамките на билатералните и регионалните активности.

На средбата романската делегација е запознаена со трансформацијата на Армијата, учеството на Армијата во меѓународни мисии на НАТО, ОН и ЕУ, како и со капацитетите на армискиот полигон „Криволак“.