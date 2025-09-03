Делегација на Вооружените сили на Романија, предводена од началникот на Генералштабот, генерал Георгита Влад, престојува во официјална посета на АРМ.
Генералштабот на македонската армија соопшти дека на официјалната средба помеѓу началникот на Генералштабот на Армијата, генерал-мајор Сашко Лафчиски и генералот Влад е потврдена соработката помеѓу двете армии, која во текот на претходната и оваа година се оценува како исклучително добра и на високо ниво.
Посебно била нагласена успешната соработка на полето на обуката и вежбите реализирани во рамките на иницијативата Б-9, како и во рамките на билатералните и регионалните активности.
На средбата романската делегација е запознаена со трансформацијата на Армијата, учеството на Армијата во меѓународни мисии на НАТО, ОН и ЕУ, како и со капацитетите на армискиот полигон „Криволак“.
„Дополнително се разговараше за заемна поддршка при исполнувањето на НАТО-целите на способности и подобрување на интероперабилноста, како и можноста за унапредување на билатералната соработка, вклучително и соработката во областа на специјалните сили“, се истакнува во соопштението.
Во рамките на посетата генералот Влад оствари средба и со министерот за одбрана Владо Мисајловски на која е разговарано за посветеноста на двете земји на зацврстувањето на источното крило на НАТО, за безбедносната состојба во регионот, како и за можностите за развој на билатералната соработка.
Покрај официјалните средби, во текот на денешниот ден романската делегација ќе го посети и баталјонот за специјални сили во касарната „Илинден“ во Скопје, каде што ќе биде запознаена со мисијата, опремата и вооружувањето со кое располага баталјонот и ќе присуствува на методско-показна вежба организирана од единицата.
Утре во касарната „Боро Менков“ во Куманово романската делегација ќе присуствува на свечената церемонија за примопредавање на должноста на Политичко-воено-управувачкиот комитет и Координативниот комитет на СЕДМ, како и на одбележувањето на 26 години од формирањето на бригадата за Југоисточна Европа (SEEBRIG).