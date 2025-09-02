Премиерот на Северна Македонија, Христијан Мицкоски, тврди дека Агенцијата за национална безбедност нелегално го прислушувала за време на неговиот мандат во опозиција, нарекувајќи го тоа напад врз демократијата.
Говорејќи на владин настан, Мицкоски рече дека Северна Македонија „се соочува со нов скандал, нелегално прислушување и масовна злоупотреба на системот последните години“.
„Јас лично, тогаш како лидер на најголемата опозициска партија, денес како премиер, заедно со новинарите, медиумите, бизнисмените и јавните личности бевме жртви на системот што ги следеше своите граѓани. Ова не е само напад врз мене туку и врз демократијата, врз правото на слобода, врз темелите на државата“, нагласи Мицкоски, додавајќи:
„Нема да има селективна правда. Ќе има одговорност. Ќе има правна разрешница. Нашиот народ многу долго беше жртва на злоупотреби, корупциски шеми и тајни центри на моќ. Времето на недопирливите заврши“, порача премиерот.
Од друга страна, поранешниот шеф на Агенцијата за национална безбедност на Северна Македонија, Виктор Димовски, ги негираше обвинувањата во објава на социјалните мрежи.
„Со оглед на тоа што на претходен брифинг во Агенцијата за национална безбедност е споменат периодот од 2019 до 2024 година, во кој дел и јас ја извршував должноста директор на Агенцијата, одговорно тврдам дека тој, како лидер на тогашната опозициска партија, во периодот од 2019 до 2022 година не бил предмет на посебен оперативен интерес на Агенцијата, не бил предмет на организирана оперативна работа, а со тоа ниту таргет кон кого биле применувани какви било оперативно-технички мерки“, напиша тој.
Претходно во изјава Мицкоски рече дека Агенцијата за разузнавање и Агенцијата за национална безбедност го прислушувале него и тогашната опозициска партија ВМРО-ДПМНЕ, како и новинари и бизнисмени.