Премиерот на Северна Македонија, Христијан Мицкоски, тврди дека Агенцијата за национална безбедност нелегално го прислушувала за време на неговиот мандат во опозиција, нарекувајќи го тоа напад врз демократијата.

Говорејќи на владин настан, Мицкоски рече дека Северна Македонија „се соочува со нов скандал, нелегално прислушување и масовна злоупотреба на системот последните години“.

„Јас лично, тогаш како лидер на најголемата опозициска партија, денес како премиер, заедно со новинарите, медиумите, бизнисмените и јавните личности бевме жртви на системот што ги следеше своите граѓани. Ова не е само напад врз мене туку и врз демократијата, врз правото на слобода, врз темелите на државата“, нагласи Мицкоски, додавајќи:

„Нема да има селективна правда. Ќе има одговорност. Ќе има правна разрешница. Нашиот народ многу долго беше жртва на злоупотреби, корупциски шеми и тајни центри на моќ. Времето на недопирливите заврши“, порача премиерот.